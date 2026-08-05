Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Procurorii DIICOT au găsit în telefonul individului mai multe filmulețe pornografice incriminatorii. Într-unul dintre ele, spun anchetatorii, doi frați de 5 și 7 ani ar fi fost determinați să comită între ei acte sexuale.

Potrivit procurorilor, în ultimele două luni, bărbatul a profitat de naivitatea a cinci victime minore – fetițe și băieți cu vârste cuprinse între 5 și 16 ani – pe care le-ar fi obligat să producă conținut pornografic.

Ba mai mult, profitând de poziția de autoritate în fața copiilor – el fiind un unchi mai îndepărtat al victimelor – a întreținut acte sexuale cu minorii.

Individul este arestat acum pentru agresiune sexuală asupra unui minor, pornografie infantilă, trafic de minori, viol săvârșit asupra unui minor și determinarea sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori. Atât de aici, la revedere!

Dacă se va dovedi vinovat, riscă ani grei de închisoare.