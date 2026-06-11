„Vreau să spun foarte clar: nu am fost niciodată martor şi nu am avut niciun indiciu că Epstein se angaja în vreo activitate infracţională în desfăşurare”, a declarat cofondatorul Microsoft în faţa parlamentarilor, potrivit declaraţiilor publicate pe site-ul său, GatesNotes.

„Nu am făcut rău nimănui”, a asigurat miliardarul în vârstă de 70 de ani, care a afirmat că, deşi Jeffrey Epstein a încercat să „cultive o relaţie personală” cu el, acest lucru nu l-a interesat niciodată.

„Nu am fost niciodată pe insula lui, la ferma lui sau la casa lui din Florida”, a spus el.

După mai mult de cinci ore de audiere, Bill Gates a părăsit Capitoliul din Washington fără să facă declaraţii presei.

Mai devreme, la sosire, el spusese că „speră ca mărturia sa să ajute la eforturile importante ale acestei comisii de a face dreptate victimelor” lui Jeffrey Epstein, care a murit în închisoare, în 2019, înaintea procesului său pentru infracţiuni sexuale.

Ce au vrut să afle parlamentarii americani

La momentul decesului său, fostul om de afaceri american era acuzat, printre altele, că a adus minore pe insula pe care o deţinea în Caraibe, în scopul traficului sexual.

Preşedintele comisiei de anchetă, deputatul republican James Comer, a explicat înaintea audierii că membrii comisiei doreau să afle mai multe despre relaţia lui Gates cu infractorul sexual şi complicea sa, Ghislaine Maxwell, care ispăşeşte o pedeapsă de 20 de ani de închisoare în Statele Unite.

„Ce a văzut? Ştia ce se întâmplă? A fost implicat în toate acestea?”, a rezumat deputatul în faţa presei, subliniind totodată că „nimeni nu îl acuză pe Bill Gates de vreo faptă reprobabilă”.

Legăturile cu Epstein, „o greşeală imensă”

La sfârşitul lunii februarie, Bill Gates a declarat, potrivit Wall Street Journal, că legăturile sale cu Jeffrey Epstein au fost „o greşeală imensă”, recunoscând în faţa membrilor fundaţiei sale că a avut relaţii extraconjugale cu două femei ruse, dar negând orice implicare în faptele fostului om de afaceri.

Gates a afirmat că relaţia sa cu Jeffrey Epstein a început în 2011, adică la trei ani după ce fostul finanţist a pledat vinovat pentru fapte de prostituţie care implicau minore.

Un proiect de e-mail al lui Jeffrey Epstein, publicat de Ministerul Justiţiei american în cadrul volumului de documente provenite din dosarul cu acelaşi nume, face referire la relaţiile extraconjugale ale lui Bill Gates.

În acest mesaj, care nu pare să fi fost trimis, Jeffrey Epstein se laudă, în special, că l-a ajutat pe „Bill” să îşi procure medicamente pentru a „remedia consecinţele relaţiilor sexuale cu fete ruse”.

Acuzaţii privind tentative de manipulare

În faţa parlamentarilor, miercuri, fostul şef al Microsoft a recunoscut că Jeffrey Epstein era la curent cu relaţiile sale extraconjugale şi l-a acuzat că a folosit aceste informaţii „şi numeroase minciuni” pentru a-l determina să se apropie de el.

„Nu a reuşit în acest demers, dar acest lucru arată unele dintre tehnicile pe care le-a folosit pentru a profita de interacţiunile sale cu mine” în propriul său beneficiu, a declarat Bill Gates.

Simpla menţionare a numelui unei persoane în dosarul Epstein nu presupune, a priori, nicio faptă reprobabilă. Dar aceste documente arată cel puţin legături între infractorul sexual sau anturajul său şi anumite personalităţi care au minimalizat adesea, sau chiar au negat, existenţa acestora.

Dosarul Epstein continuă să provoace controverse

Mai multe personalităţi politice americane au depus deja mărturie în faţa comisiei parlamentare de anchetă, printre care Bill Clinton. Fostul preşedinte democrat a asigurat atunci că nu avea „nicio idee despre infracţiunile” sexuale ale fostului său prieten.

Controversa legată de publicarea documentelor din dosarul Epstein îl urmăreşte pe Donald Trump încă de la începutul celui de-al doilea mandat al său. Anul trecut, republicanul le-a cerut susţinătorilor săi să treacă la altceva, chiar în timp ce deveneau tot mai insistente cererile de transparenţă.

Departamentul Justiţiei susţine că a publicat toate documentele pe care era obligat, din punct de vedere legal, să le facă publice.