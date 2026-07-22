Bărbatul care îi prezenta fete tinere lui Jeffrey Epstein a fost găsit mort în Franța. Cine era Daniel Siad

Cadavrul lui Daniel Siad a fost găsit în casa sa din Colombes, o suburbie a capitalei franceze, a declarat pentru CNN Marie-Céline Lawrysz, procuror adjunct la Tribunalul din Nanterre.

Se va efectua o autopsie pentru a stabili cauza decesului.

CNN l-a intervievat recent pe Siad, care a afirmat că nu avea niciun motiv să creadă că cele două femei pe care le-a recomandat lui Epstein – și care au declarat pentru CNN că Epstein le-a abuzat – ar fi fost vătămate de acesta.

Chiar și după condamnarea lui Epstein din 2008 pentru infracțiuni sexuale, persoane din interiorul industriei de modeling, precum Siad, au continuat să caute oportunități de afaceri cu el, l-au invitat la evenimente de modă și i-au permis să colaboreze cu companiile lor.

Siad a spus că Epstein l-a asigurat că și-a ispășit pedeapsa pentru infracțiunile comise și că „asta nu s-ar întâmpla niciodată cu nimeni” pe care Siad i-l recomanda.

„Am avut încredere în el și am crezut că acest om era un profesionist”, a declarat el pentru CNN. „Nu am auzit niciodată de la nimeni pe care i l-am prezentat și care să-mi fi spus că a avut o experiență neplăcută. Am crezut că acest om este un profesionist.”

Siad a afirmat că a crezut că Epstein era director de casting pentru Victoria’s Secret și pentru agenția de modele MC2. CNN nu a găsit nicio dovadă care să susțină această afirmație.