Bărbatul care îi prezenta fete tinere lui Jeffrey Epstein a fost găsit mort în Franța. Cine era Daniel Siad

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Karyna shuliak si epstein
Getty

Un agent francez specializat în recrutarea de modele, care timp de peste un deceniu i-a aranjat infractorului sexual Jeffrey Epstein întâlniri cu numeroase femei, a fost găsit mort, luni, în locuința sa din apropierea Parisului.

autor
Cristian Matei

Cadavrul lui Daniel Siad a fost găsit în casa sa din Colombes, o suburbie a capitalei franceze, a declarat pentru CNN Marie-Céline Lawrysz, procuror adjunct la Tribunalul din Nanterre.

Se va efectua o autopsie pentru a stabili cauza decesului.

CNN l-a intervievat recent pe Siad, care a afirmat că nu avea niciun motiv să creadă că cele două femei pe care le-a recomandat lui Epstein – și care au declarat pentru CNN că Epstein le-a abuzat – ar fi fost vătămate de acesta.

Chiar și după condamnarea lui Epstein din 2008 pentru infracțiuni sexuale, persoane din interiorul industriei de modeling, precum Siad, au continuat să caute oportunități de afaceri cu el, l-au invitat la evenimente de modă și i-au permis să colaboreze cu companiile lor.

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Siad a spus că Epstein l-a asigurat că și-a ispășit pedeapsa pentru infracțiunile comise și că „asta nu s-ar întâmpla niciodată cu nimeni” pe care Siad i-l recomanda.

Am avut încredere în el și am crezut că acest om era un profesionist”, a declarat el pentru CNN. „Nu am auzit niciodată de la nimeni pe care i l-am prezentat și care să-mi fi spus că a avut o experiență neplăcută. Am crezut că acest om este un profesionist.”

Siad a afirmat că a crezut că Epstein era director de casting pentru Victoria’s Secret și pentru agenția de modele MC2. CNN nu a găsit nicio dovadă care să susțină această afirmație.

„Prea bătrână”

Documentele făcute publice de Departamentul de Justiție arată că Epstein i-a plătit lui Siad zeci de mii de dolari.

Într-un mesaj, Siad a scris: „O fată franceză drăguță în Marrakesh… A spus că ar fi încântată să te cunoască.”

Siad a mai menționat că Epstein îi ceruse ajutorul pentru a găsi o asistentă.

Într-un e-mail din 2018, Siad a scris că era în căutarea unei „asistente tinere și frumoase” pentru Epstein.

Într-un alt mesaj, Siad i-a trimis lui Epstein o fotografie cu o femeie, descriind-o ca fiind „foarte politicoasă” și ca având „potențial” ca „model” sau „asistentă”. „Prea bătrână”, a răspuns Epstein.

Siad i-a trimis în repetate rânduri lui Epstein fotografii cu tinere pe care le-a întâlnit în timpul călătoriilor sale, unele dintre ele în ipostaze provocatoare, potrivit dosarelor Departamentului Justiției (DOJ).

Numele lui Siad apare de peste 2.000 de ori în dosarele DOJ referitoare la Epstein, a transmis televiziunea franceză BFMTV, afiliată CNN.

Legăturile lui Epstein cu industria modei fac parte din anchetele în curs, printre care se numără o anchetă penală lansată anul acesta la Paris, care analizează informații legate de Siad, potrivit procurorului-șef al orașului.

Siad se confrunta, de asemenea, cu acuzații de abuz. O tânără model l-a acuzat, de asemenea, de viol în timp ce lucra în Franța în 1990. Siad a negat acuzația.

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Sursa: CNN

Etichete: Jeffrey Epstein, Franta, decese,

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