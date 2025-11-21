Răsturnare de situație. Ce a aflat procuratura despre angajata republicană tăiată și torturată, cu mesajul „C... Lui Trump”

Stiri externe
21-11-2025 | 09:23
Natalie Green
Facebook/Natalie Green

O fostă angajată republicană a fost găsită legată de mâini și picioare și cu multiple tăieturi, iar pe stomac avea scris „C.. Lui Trump”. Cazul a luat însă o întorsătură șocantă, la proces.

autor
Mihai Niculescu

Natalie Greene a susținut că a fost agresată violent de niște huligani într-un atac motivat politic. Când polițiștii au sosit la fața locului, au găsit-o pe Greene țipând și plângând, cu zeci de tăieturi pe corp. Mâinile și picioarele îi erau legate cu coliere de plastic, iar pe corp avea scrise insulte politice cu un marker negru: „C.. Lui Trump” era scris pe stomac și „Van Drew este rasist” pe spate, arată publicația „The Sun”.

Fotografiile îngrozitoare din documentele judiciare o arată pe Greene cu tăieturi adânci pe corp și pe față. Anchetatorii au dezvăluit, de asemenea, că Greene a susținut că bărbații care ar fi atacat-o au amenințat că o vor împușca.

Ea a declarat autorităților că a fost ținută cu forța în timp ce bărbații o tăiau și scriau pe corpul ei în timpul atacului din New Jersey. Însă, Departamentul de Justiție (DOJ) a arătat că Natalie Greene a înscenat atacul și a plătit pe cineva cu 500 de dolari pentru a-i face zeci de tăieturi pe corp.

natalie green, tortura

Ea a fost acuzată de conspirație și de declarații false către autoritățile judiciare într-o acțiune politică înscenată.

Procurorii au declarat că, în noaptea de 23 iulie, Greene a plătit o complice – o femeie care nu a fost numită în plângerea inițială – să sune la 911 pentru a raporta o infracțiune violentă.

Ei susțin, de asemenea, că, cu două zile înainte de presupusa agresiune, Greene a condus până în Pennsylvania și a plătit 500 de dolari unei artiste specializate în modificări corporale pe care a găsit-o pe Instagram pentru a-i face acele tăieturi.

Se spune chiar că i-ar fi furnizat artistei un desen pe care dorea să-l aibă gravat pe piele, relatează New York Post.

Anchetatorii au găsit ulterior locația salonului de tatuaje/modificare corporală în telefonul ei – și au descoperit un profil Reddit care urmărea pagini care includeau „modificări corporale” și „producerea de cicatrici”.

Când agenții federali s-au prezentat la studioul artistei din Pennsylvania, au găsit o chitanță care arăta că Greene plătise 500 de dolari pentru tăieturile care urmau să îi fie făcute pe corp, potrivit documentelor judiciare.

De asemenea, au descoperit că complicea presupusei victime căutase pe Google „legături de plastic în apropierea mea” pe un telefon mobil, cu doar două zile înainte de atacul fals.

natalie green, tortura

Departamentul de Justiție a dezvăluit, de asemenea, că în mașina lui Greene au fost găsite legături de plastic similare cu cele folosite pentru a-i lega mâinile și picioarele.

Procurorii au declarat că Greene a fost dusă la spital, unde ea și complicea ei ei au dat poliției declarații contradictorii despre ceea ce s-a întâmplat și au furnizat descrieri eronate ale agresorilor fantomă.

Procurorul general al statului New Jersey, Alina Habba, a acuzat-o pe Greene de conspirație în vederea transmiterii de declarații false și de înșelăciune, precum și de fals în declarații către autoritățile federale.

Ea a fost trimisă în judecată miercuri la tribunalul federal și eliberată pe o cauțiune în valoare de 200.000 de dolari.

Dar dacă va fi găsită vinovată pentru ambele acuzații, fosta angajată republicană subordonată lui Trump riscă până la zece ani de închisoare, 500.000 de dolari amendă și până la șase ani de închisoare cu posibilitatea de eliberare condiționată.

Fals atac rasial folosit ca precedent

Cazul vine după ce actorul Jussie Smollett, a fost acuzat că a pretins în mod fals că a fost victima unui infracțiuni motivate de ură.

El a susținut că a fost atacat pe stradă de doi bărbați albi care l-au lovit cu pumnii și picioarele, folosind insulte rasiale și homofobe, înainte de a-i lega un ștreang în jurul gâtului.

Îngrozitorul „atac” a provocat valuri de șoc în întreaga lume, venind într-un moment de tensiuni rasiale și acuzații de corupție a poliției în Chicago, unde Smollett a susținut că a avut loc incidentul, și în alte orașe din America.

Dar poliția a descoperit curând o întorsătură surprinzătoare a poveștii, suspectând că atacul nu avusese loc deloc și că era de fapt o farsă pusă în scenă de Smollett însuși și de doi prieteni.

Smollett a negat acuzațiile și susține că este nevinovat.

Sursa: The Sun

Dată publicare: 21-11-2025 09:12

Dată publicare: 21-11-2025 09:12

