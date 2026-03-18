Ministerul de Externe sârb a reacţionat la declaraţiile raportoarei ONU Francesca Albanese, prin care aceasta a criticat autorităţile sârbe pentru cooperarea lor cu Israelul, afirmând că Belgradul urmăreşte "o politică externă independentă şi suverană, bazată pe interesele sale naţionale şi pe principiile dreptului internaţional", informează miercuri Tanjug.

Francesca Albanese, raportoarea specială a ONU privind situaţia drepturilor omului în teritoriile palestiniene ocupate, a acuzat marţi guvernul Serbiei că facilitează crimele de război comise de Israel prin vânzarea de arme către această ţară, informează EFE.

Referindu-se la un presupus genocid în Fâşia Gaza, Albanese a declarat pentru postul de televiziune independent sârb N1: "Din păcate, trebuie să spun că Serbia face parte din acesta deoarece guvernul vostru este unul dintre cei mai mari şi mai hotărâţi aliaţi ai Israelului, fără nicio ruşine".

Potrivit săptămânalului "Radar" din Belgrad, de la începutul războiului din Fâşia Gaza, Serbia a livrat Israelului arme în valoare de 182 de milioane de dolari.

Serbia cere să i se respecte suveranitatea

"Relaţiile noastre cu ţările din întreaga lume, inclusiv cele din lumea arabă, Israel şi mulţi alţi parteneri, fac parte dintr-o politică echilibrată şi responsabilă. Consideram că declaraţiile făcute de raportorul special al ONU, dna Albanese, sunt dezechilibrate şi activiste prin natura lor şi, ca atare, nepotrivite mandatului pe care îl deţine. Acestea nu reflectă poziţia reală a Serbiei şi nici nu contribuie la un dialog internaţional constructiv. Este extrem de îngrijorător atunci când astfel de evaluări sunt dublate de comentariile sale care ating direct problemele politice interne ale Serbiei. Acesta nu este rolul unui raportor internaţional şi constituie o ingerinţă inacceptabilă în afacerile interne ale ţării noastre", a declarat Ministerul de Externe sârb într-un comunicat.

"Serbia rămâne deschisă cooperării cu Organizaţia Naţiunilor Unite, în numele căreia, evident, doamna Albanese nu se exprimă, precum şi cu toţi partenerii săi. În acelaşi timp, se aşteaptă la respectarea deplină a suveranităţii, instituţiilor şi proceselor sale democratice", a mai spus ministerul.