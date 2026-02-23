În discursul rostit cu această ocazie, Putin s-a referit strict la "operaţiunea militară specială" - aşa cum numeşte oficial Kremlinul războiul pe care l-a declanşat în Ucraina - fără să rostească numele ţării vecine invadate.

"Vă felicit încă o dată cu ocazia sărbătorii Zilei apărătorului patriei şi pentru acordarea acestor înalte decoraţii de stat", a declarat preşedintele rus, citat de agenţia de presă oficială TASS.

Ceremonia a avut loc la Kremlin, iar înmânarea medaliilor a fost urmată de un toast în care le-a adus un omagiu ofiţerilor ruşi, cărora le-a cerut să fie responsabili faţă de subordonaţii lor, întrucât "într-un fel, ei le controlează viaţa".

"Rusia luptă pentru viitorul său, pentru independenţă, pentru adevăr şi dreptate", a afirmat Putin, reiterându-şi naraţiunea despre Rusia asediată de duşmani. El a înmânat Steaua de Aur unui număr de nouă militari care au lupta în Ucraina, consideraţi acum eroi ai Rusiei, şi Ordinul pentru Vitejie unui număr de doi militari din forţele antiaeriene, unitate care contracarează atacurile ucrainene cu drone pe teritoriul rus.

După ceremonie, conform tradiţiei, Putin, împreună cu cei decoraţi, a depus o coroană de flori la Mormântul Soldatului Necunoscut, lângă zidul Kremlinului, păstrând un minut de reculegere.

În timpul ceremoniei, membrii gărzii de onoare au defilat, iar Putin a discutat din nou cu militarii prezenţi.

Într-un discurs televizat transmis luni, Putin a promis că va accelera dezvoltarea tehnologiei militare pentru consolidarea armatei ruse.

Când "vălul propagandei" este dat la o parte, realitatea arată o armată rusă dezumanizată, care dă dovadă de o cruzime neobişnuită pe frontul din Ucraina, pentru care nu există niciun fel de lege a războiului.

Proiectul media Nastoiaşceie vremea (currenttime.tv) - un produs comun al Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) - a făcut public la sfârşitul săptămânii trecute cazul generalului rus Roman Demurciev (49 de ani), care se lăuda soţiei sale cum le taie urechile cadavrelor ucrainenilor ucişi, iar acesta nu este singurul mod de tortură pe care generalul rus îl practică.

În mai multe mesaje, acesta descria familiei şi colegilor săi cum îi torturează şi îi execută pe prizonierii ucraineni şi cum le profanează apoi corpurile, rezultă dintr-o investigaţie jurnalistică a două media ruse independente, cu sediul în străinătate - "Skhemî" şi "Sistema" -, care au intrat în posesia corespondenţei generalului Demurciev din anii 2022-2024.

Jurnaliştii de la Nastoiaşceie vremea au confirmat autenticitatea corespondenţei şi au reconstituit contextul evenimentelor menţionate în aceasta. Numeroase descrieri, fotografii şi înregistrări video ale atrocităţilor demonstrează că înaltul comandament rus nu numai că este la curent cu aceste practici pe frontul din Ucraina, ci le şi încurajează, conform media citate.

Iar acesta nu este un caz singular. Autorităţile ucrainene au deschis zeci de dosare penale privind uciderea de prizonieri ucraineni de către soldaţi ruşi.