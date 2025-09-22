Zeci de mii de persoane au protestat în Italia față de genocidul din Fâşia Gaza. „Să blocăm totul!". GALERIE FOTO

Zeci de mii de persoane au protestat luni în toată Italia pentru a "denunţa genocidul din Fâşia Gaza", într-o zi de mobilizare generală marcată de greve şi blocaje la apelul mai multor sindicate, relatează AFP.

Această mobilizare are loc în ziua în care Franţa şi alte câteva ţări urmează să recunoască oficial statul Palestina la ONU, după ce Regatul Unit, Australia şi Canada au făcut acest lucru duminică. Însă Italia, foarte precaută în această chestiune, nu vrea să se alăture deocamdată acestei decizii.

La Roma, potrivit prefecturii, peste 20.000 de persoane, între care numeroşi liceeni, s-au adunat în faţa gării Termini, fluturând steaguri palestiniene şi strigând "Palestina liberă!".

Mesaje puternice și susținere pentru populația din Gaza

"Împotriva genocidului, să blocăm totul!", se putea citi pe un banner imens.

Michelangelo, în vârstă de 17 ani, a declarat pentru AFP că participă la protest pentru a sprijini o "populaţie care este exterminată".

"Toată Italia trebuie să se oprească astăzi", a spus Federica Casino, o angajată în vârstă de 52 de ani, prezentă printre tinerii protestatari, referindu-se la "copiii morţi şi la spitalele distruse" din Fâşia Gaza.

"Italia vorbeşte, dar nu face nimic", a spus ea.

Demonstraţii au avut loc în mai multe oraşe din Italia, inclusiv la Milano (nord), cu participarea a 50.000 de persoane, au declarat organizatorii.

Manifestanţii au ars un steag american, a relatat AFP.

La protestul din Bologna (nord) au fost prezente peste 10.000 de persoane, potrivit prefecturii.

Alte manifestaţii au avut loc la Torino (nord), Florenţa (centru), Napoli, Bari, Palermo (sud) şi în alte oraşe.

La Genova şi Livorno (centrul-nordul Italiei), docurile din porturi au fost blocate de angajaţi, potrivit agenţiilor de ştiri italiene.

La Roma, circulaţia autobuzelor şi a metroului a fost perturbată, a relatat AFP.

Asociaţiile catolice au anunţat că luni seara vor organiza o veghe de solidaritate şi rugăciune în capitala Italiei.

Poziția guvernului italian față de conflictul din Gaza

Guvernul ultraconservator al premierului Giorgia Meloni, apropiată ideologic de preşedintele american Donald Trump, adoptă o poziţie foarte prudentă faţă de războiul din Fâşia Gaza, chiar dacă şefa guvernului şi-a exprimat în repetate rânduri "îngrijorarea" cu privire la ofensiva israeliană.

Roma nu doreşte să recunoască "deocamdată" statul Palestina şi este reticentă în a accepta sancţiunile comerciale propuse de Uniunea Europeană împotriva Israelului.

Conform unui sondaj recent realizat de institutul Only Numbers, 63,8% dintre italieni consideră situaţia umanitară din Fâşia Gaza "extrem de gravă", iar 40,6% doresc recunoaşterea unui stat palestinian.

