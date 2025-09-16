Raport al Comisiei de anchetă a Națiunilor Unite: Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor din Gaza

Un nou raport afirmă că există motive rezonabile pentru a concluziona că patru dintre cele cinci acte de genocid definite de dreptul internațional au fost comise de la începutul războiului cu Hamas în 2023.

Acestea sunt uciderea membrilor unui grup, provocarea de leziuni fizice și psihice grave, crearea în mod deliberat de condiții menite să distrugă grupul și împiedicarea nașterilor.

Raportul citează declarații ale liderilor israelieni și modelul de comportament al forțelor israeliene ca dovezi ale intenției de genocid, transmite BBC.

Ministerul de Externe al Israelului a declarat că respinge categoric raportul, denunțându-l ca fiind „distorsionat și fals”.

Ororile din Gaza

Armata israeliană a lansat o campanie în Gaza ca răspuns la atacul fără precedent condus de Hamas asupra sudului Israelului la 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și 251 au fost luate ostatici.

Cel puțin 64.964 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene din Gaza de atunci, potrivit ministerului sănătății din teritoriul controlat de Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU.

Majoritatea populației a fost, de asemenea, strămutată în repetate rânduri; se estimează că peste 90 % din locuințe sunt avariate sau distruse; sistemele de sănătate, apă, salubritate și igienă s-au prăbușit; iar experții în securitate alimentară susținuți de ONU au declarat o foamete în orașul Gaza.

Comisia internațională independentă de anchetă privind teritoriile palestiniene ocupate a fost înființată de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului în 2021 pentru a investiga toate presupusele încălcări ale dreptului internațional umanitar și ale drepturilor omului.

Grupul de experți format din trei membri este prezidat de Navi Pillay, fost șef al ONU pentru drepturile omului din Africa de Sud, care a fost președinte al tribunalului internațional pentru genocidul din Rwanda. Ceilalți doi membri sunt Chris Sidoti, avocat australian specializat în drepturile omului, și Miloon Kothari, expert indian în drepturile la locuință și la pământ.

Comisia a concluzionat anterior că Hamas și alte grupuri armate palestiniene au comis crime de război și alte încălcări grave ale dreptului internațional la 7 octombrie 2023 și că forțele de securitate israeliene au comis crime împotriva umanității și crime de război în Gaza.

Comisia a declarat că ultimul său raport este „cea mai puternică și mai autoritară concluzie a ONU până în prezent” cu privire la război. Cu toate acestea, raportul nu reprezintă oficial poziția ONU.

Elementele identificate ale genocidului

În documentul de 72 de pagini se arată că autoritățile israeliene și forțele de securitate israeliene au comis și continuă să comită patru dintre cele cinci acte de genocid definite în Convenția privind genocidul din 1948 împotriva unui grup național, etnic, rasial sau religios – în acest caz, palestinienii din Gaza.

-Uciderea membrilor grupului prin atacuri asupra obiectivelor protejate; vizarea civililor și a altor persoane protejate; și provocarea deliberată a unor condiții care cauzează decese

-Cauzarea de vătămări corporale sau psihice grave membrilor grupului prin atacuri directe asupra civililor și obiectivelor protejate; maltratarea gravă a deținuților; strămutarea forțată; distrugerea mediului

-Provocarea deliberată de condiții de viață menite să ducă la distrugerea totală sau parțială a grupului prin distrugerea structurilor și a terenurilor esențiale pentru palestinieni; distrugerea și refuzul accesului la servicii medicale; strămutarea forțată; blocarea accesului palestinienilor la ajutorul esențial, apă, electricitate și combustibil; violența reproductivă; și condiții specifice care afectează copiii

-Impunerea de măsuri menite să împiedice nașterile prin atacul din decembrie 2023 asupra celei mai mari clinici de fertilitate din Gaza, care ar fi distrus aproximativ 4 000 de embrioni și 1 000 de probe de spermă și ovule nefertilizate.

Ce spun oficialii israelieni

Liderii politici și militari ai Israelului au afirmat în mod constant că operațiunile militare din Gaza sunt desfășurate în scopul autoapărării, pentru a învinge Hamas și alte grupuri armate palestiniene și pentru a asigura eliberarea ostaticilor israelieni.

De asemenea, aceștia au insistat că forțele israeliene acționează în conformitate cu dreptul internațional și iau toate măsurile posibile pentru a reduce daunele aduse civililor.

Cu toate acestea, raportul comisiei concluzionează că președintele Isaac Herzog, prim-ministrul Benjamin Netanyahu și fostul ministru al apărării Yoav Gallant au „incitat la comiterea unui genocid” în discursurile și declarațiile lor.

„Încă din 7 octombrie 2023, prim-ministrul Netanyahu a promis să exercite... „o răzbunare puternică” asupra „tuturor locurilor în care Hamas este dislocat, se ascunde și operează, acel oraș rău, le vom transforma în ruine”, a spus Pillay.

„Utilizarea de către acesta a expresiei „oraș rău” în aceeași declarație a sugerat că el considera întregul oraș Gaza [orașul Gaza] responsabil și țintă a răzbunării. Și le-a spus palestinienilor să „plece acum, pentru că vom acționa cu forță peste tot”.

Gallant a declarat la câteva zile după 7 octombrie 2023 că Israelul „luptă împotriva unor animale umane și acționăm în consecință”. Herzog a afirmat între timp că „întreaga națiune este responsabilă” pentru atacul condus de Hamas.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













