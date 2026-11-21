Oficialul britanic a precizat că nu consideră că Moscova urmărește în mod activ un război cu NATO, însă acțiunile tot mai riscante ale Kremlinului sporesc pericolul unei confruntări directe, scrie Agerpres.

Într-un discurs susținut vineri seară, la un seminar dedicat serviciilor de informații, organizat la Cambridge, Jones a atras atenția asupra presiunii exercitate de Rusia asupra statelor occidentale.

„Pot spune, cu un anumit grad de certitudine, că Rusia nu urmărește în mod activ un război cu NATO. Totuși, cea mai mare teamă a mea este riscul unei erori de calcul semnificative”, a declarat generalul.

Acesta a invocat mai multe incidente recente în care acțiunile Rusiei ar fi putut avea consecințe mult mai grave, printre care atacurile cu drone, incidentele din Marea Neagră și operațiunile atribuite serviciilor ruse de informații.

Incidente în Polonia și Marea Neagră

Printre cele mai recente situații menționate de oficialul britanic se numără căderea unor rachete și drone rusești pe teritoriul Poloniei, stat membru NATO.

Jones a descris și incidentul de la aeroportul din Leipzig, Germania, drept „cel mai flagrant exemplu recent” al comportamentului riscant atribuit Rusiei.

De asemenea, serviciile de informații britanice urmăresc incidentele în care mai multe nave comerciale s-au scufundat în apele teritoriale ale României, în Marea Neagră.

În ceea ce privește Regatul Unit, generalul a amintit un atac incendiar asupra unei afaceri ucrainene din estul Londrei, despre care a spus că a fost orchestrat cu sprijinul Rusiei, dar și un incident în care o aeronavă britanică de supraveghere Rivet Joint ar fi fost „aproape doborâtă” deasupra Mării Negre.

Un alt episod menționat de Jones este atacul cu agentul neurotoxic Noviciok din 2018, de la Salisbury, în urma căruia a murit Dawn Sturgess.

Atacul i-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal și pe fiica acestuia, Iulia, însă substanța toxică a ajuns și la alte persoane. Dawn Sturgess a murit după ce a intrat în contact cu agentul neurotoxic ascuns într-un flacon de parfum abandonat.

Generalul britanic a avertizat că incidentul ar fi putut avea consecințe mult mai grave.

„Nu căutăm un conflict sau o confruntare cu Rusia. Însă ne vom apăra cu fermitate securitatea națională, precum și pe cea a aliaților noștri, ori de câte ori aceasta va fi amenințată”, a subliniat Jones.

Marea Britanie vrea să fie pregătită de război până în 2030

Secretarul britanic al apărării, Wes Streeting, a declarat că Regatul Unit trebuie să fie pregătit pentru un eventual război până în 2030.

Jones a explicat că acest obiectiv nu reprezintă o predicție privind momentul în care țara sau aliații săi ar putea fi atacați, ci o măsură justificată de amenințările actuale.

Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă tentativa de asasinat dejucată de autoritățile daneze, care ar fi vizat un cetățean americano-ucrainean. Potrivit informațiilor prezentate, complotul ar fi fost orchestrat de serviciile de informații ruse.

Ministrul britanic de externe, Ed Miliband, și-a exprimat solidaritatea cu Danemarca și a declarat că Londra va continua să colaboreze cu aliații NATO pentru a contracara acțiunile care amenință securitatea colectivă.

„Suntem solidari cu Danemarca în fața acestei tentative de asasinat revoltătoare, care a avut loc pe teritoriul unui aliat NATO”, a transmis oficialul britanic.