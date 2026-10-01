Departamentul de Stat al SUA vorbește despre procese care pot fi lungi, costisitoare și imprevizibile, probleme în punerea în executare a hotărârilor judecătorești și dificultăți în obținerea și menținerea condamnărilor pentru corupție.

Constatările apar în Raportul privind climatul investițional din România pentru 2026, publicat în 30 septembrie de Departamentul de Stat al SUA. Documentul face parte din seria anuală Rapoarte privind climatul investițional, prin care autoritățile americane analizează condițiile pentru investiții în peste 170 de țări și economii.

Raportul arată că România recunoaște drepturile de proprietate și cele contractuale, însă punerea lor în aplicare prin intermediul instanțelor poate fi „îndelungată, costisitoare, imprevizibilă și dificilă”.

Companiile străine care fac afaceri sau investesc în România reclamă frecvent lipsa de expertiză a instanțelor în chestiuni comerciale. Departamentul de Stat notează că judecătorii au, în general, experiență limitată în ceea ce privește funcționarea economiei de piață, practicile internaționale de afaceri sau noile tehnologii.

Mai multe detalii, pe SpotMedia.