Carabinierii l-au găsit pe Giuseppe Del Prete într-un compartiment secret, amenajat în interiorul unui dulap din dormitor. Când s-a văzut față în față cu polițiștii, individul le-a strâns mâna.

Del Prete este suspectat că ar fi șeful unui clan mafiot din regiunea Napoli, specializat în trafic de droguri și taxe de protecție. El a fost dus în arest și urmează să fie judecat.

Din informațiile furnizate de polițiști, Del Prete a fost găsit după o investigație minuțioasă, care a inclus interceptări, monitorizarea locuinței și informații furnizate de un membru al clanului, care colabora în secret cu anchetatorii.