”Sunt bucuros şi onorat să fiu cu dumneavoastră aici. Vă mulţumesc celor care aţi făcut drumuri lungi să ajungeţi la această întâlnire. Vreau să încep prin a felicita organizatorii acestui format, care încearcă, şi reuşesc, să pună împreună antreprenori, oameni de succes din Diaspora cu ecosistemul românesc. Este important, pentru că dumneavoastră aţi performat într-un mediu competitiv şi, datorită acestui fapt, aveţi o experienţă care poate fi utilă unei ţări în dezvoltare cum este România astăzi”, a spus preşedintele în discursul susţinut la Gala RePatriot „Top 100 Români de Pretutindeni”, ediţia a IX-a, găzduită de Palatul Cotroceni, scrie news.ro.

Relația dintre mediul privat și stat

El s-a întrebat ”cum facem ca relaţia între privat şi public să fie mai bună, pentru că mediul privat este motorul economiei, antreprenoriatul este motorul motorului, numai că, din păcate, nu am avut cea mai fericită colaborare, sinergie, pentru a valorifica acest potenţial pe care îl avem”.

”Sunt nişte paşi faţă de întâlnirile anterioare. De exemplu, în sfârşit, schemele de ajutor de stat se orientează către deficitul comercial, dar sunt multe, multe de făcut, şi am spus cred că în urmă cu un an, într-un format similar, şi a fost o mică emoţie când am spus asta – atâta timp cât administraţia funcţionează încă în rutină şi nu e în stare să facă ea cadrul în care să vă dinamizeze activitatea, să veniţi cu proiecte de legi - „Vai, cum, mediul privat... statul renunţă la autoritatea sa”. N-am venit nici noi, n-au venit nici ei, a mai trecut un an”, a subliniat preşedintele.

Nicuşor Dan a menţionat că, în colaborarea asta, este nevoie de iniţiativă acolo unde, din păcate, statul nu are încă capacitatea administrativă să formalizeze cadre normative, proceduri”.

”Dacă în asociaţiile profesionale există expertiza, noi suntem bucuroşi. Evident că nimeni nu va lua Parlamentului autoritatea de legiferare, nimeni nu va lua Guvernului autoritatea executivă, însă, ca să progresăm, e bine ca lucrurile să fie mai structurate încă de la iniţiativă”, a explicat el.

„De ce aș veni acasă?”

Preşedintele a adăugat că o a doua întrebare este, ”tot timpul când discutăm despre Diaspora, întrebarea fundamentală este „de ce aş veni acasă?”.

”Bineînţeles că trăim într-o lume liberă, şi e bine ca oamenii să vină acasă, e bine ca oamenii să rămână acolo şi să colaboreze, să se intereseze de România, e opţiunea fiecăruia. Am mai mers prin Diaspora, am auzit opinii de genul „aş veni la pensie acasă, dar mi-e frică de sistemul sanitar”, „m-aş întoarce, dar nu ştiu ce şcoală vor face copiii mei”. Îndemnul meu – evident, opţiunea rămâne a fiecăruia, trăim într-o lume liberă şi, pentru libertatea asta, unii s-au sacrificat – îndemnul meu pentru Diaspora este să testaţi România. Să testaţi sistemul medical din România, pentru că, cu toate neajunsurile, cu toate disfuncţionalităţile, România a progresat în 20 de ani. Echipamentele medicale din România nu mai sunt cele de acum 20 de ani. Avem medici care s-au format în mari clinici din străinătate. Unii au rămas, alţii s-au întors. Avem şcoli bune – avem şi şcoli foarte slabe - atât la nivel preuniversitar, cât şi la nivel universitar. Totul este să avem reprezentarea reală a locului unde este România azi”, a subliniat preşedintele.

El a menţionat că această Gală este una a excelenţei. ”Vreau să îi felicit în avans pe cei care vor fi premiaţi şi să vă asigur, pe fiecare dintre dumneavoastră, de deschiderea noastră în parteneriatul dintre autorităţile publice şi mediul privat, mediul academic şi Diaspora în general, şi sper ca împreună, învăţând unii de la alţii şi lucrând împreună, să facem mai bine ţării ăsteia şi nouă tuturor”, a spus preşedintele în final.