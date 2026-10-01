„Salvăm de la defrişare arborii sănătoşi de pe malul Lacului Herăstrău! Primarul general Ciprian Ciucu a cerut schimbarea proiectului tehnic iniţial care prevedea betonarea malurilor. Suprafaţa betonată a fost redusă şi va fi completată cu spaţii unde vom planta flori şi arbuşti, fără defrişarea arborilor sănătoşi sau care pot fi salvaţi. În felul acesta, din cei 1.844 de arbori din jurul lacului, 1.036 nu vor avea nevoie de nicio intervenţie”, anunţă, joi, Primăria Capitalei, scrie News.ro.

Câți arbori nu sunt conformi

Potrivit sursei citate, 1.844 de copaci au fost analizaţi de specialişti ai Asociaţiei Peisagiştilor din România, filiala Bucureşti-Ilfov. Inventarul digital al arborilor oferă o radiografie detaliată: 697 de arbori sunt într-o stare rezonabilă; 420 sunt într-o stare bună, 403 sunt într-o stare deficitară; 54 sunt uscaţi.

Din perspectiva riscului, 1.070 de arbori au fost încadraţi la risc scăzut, 259 la risc moderat, 74 la risc ridicat şi 10 la risc extrem. Specialiştii spun că este necesară eliminarea lemnului uscat în 408 cazuri, curăţarea coroanei în 393 de cazuri şi reducerea încărcării la capătul ramurilor în 330 de cazuri. Concluzia este că 1.036 de arbori dintre cei 1.844 evaluaţi, nu au nevoie de nicio intervenţie”, precizează Primăria Capitalei.

Reprezentanţii PMB menţionează că inventarierea arborilor a costat 90.000 de euro şi a fost plătită de Fundaţia Comunitară Bucureşti, incluzând studii, expertize şi documentaţii tehnice, care sunt necesare înaintea intervenţiilor majore asupra spaţiilor verzi.

„Până la finalul anului, Fundaţia va propune un proiect pilot de intervenţie în ceea ce priveşte refacerea efectivă a Parcului Herăstrău. Parteneriatul public-privat funcţionează şi le mulţumim”, adaugă sursa citată.

Primarul general Ciprian Ciucu spune că a făcut tot ce poate să schimbe soluţia tehnică, pentru ca Herăstraul „să rămână parcul pe care îl ştim de ani de zile”.

„Lucrarea prevăzută iniţial era o lucrare corectă hidrotehnic pentru punerea în siguranţă a malurilor lacului, dar nu era o lucrare corectă şi peisagistic pentru parc. Astfel, în ultimele două luni, am căutat cu toţii soluţii. Mulţumesc Fundaţiei Comunitare Bucureşti că a susţinut financiar acest studiu şi AsoP Bucureşti că a inventariat şi evaluat fiecare copac în parte. Pentru că nu pot să-mi imaginez un Herăstrău cu o alee de doi metri de beton în jurul lacului, ceea ce ar fi însemnat eliminarea tuturor arborilor. Am ales să ne oprim şi să regândim proiectul pentru a salva arborii”, a anunţat, joi, primarul general Ciprian Ciucu.