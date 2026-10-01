Firmele își pot actualiza codurile CAEN până la 25 martie 2027. Termenul de tranziție a fost prelungit

Stiri Economice
Data publicării:
Data actualizării:
Shutterstock oameni si strazi

Perioada de tranziție la CAEN Rev. 3 a fost prelungită până la 25 martie 2027, astfel încât firmele și ceilalți profesioniști să aibă mai mult timp pentru actualizarea obiectului de activitate.

autor
Aura Trif

Anunțul a fost făcut de ministrul Economiei, Irineu Darău, care precizează că modificarea a fost inițiată împreună cu Secretariatul General al Guvernului.

Potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), până la 25 septembrie doar 37,24% dintre profesioniștii care trebuie să facă această actualizare își preschimbaseră obiectul de activitate conform CAEN Rev. 3.

„Pentru unele este o actualizare simplă, dar pentru altele - mai ales în domenii precum comerțul, construcțiile, transporturile sau IT-ul - lucrurile sunt mai complicate”, a transmis Irineu Darău.

Ministrul explică faptul că unele coduri CAEN au fost împărțite în mai multe categorii, iar în anumite situații este necesară și actualizarea autorizațiilor.

Recomandări Video

Codurile CAEN Rev. 2 și Rev. 3, folosite în paralel

Până la 25 martie 2027, codurile CAEN Rev. 2 și CAEN Rev. 3 vor putea fi utilizate în paralel, potrivit ministrului Economiei.

Darău spune că prelungirea perioadei de tranziție are rolul de a evita situațiile în care o procedură administrativă ajunge să afecteze activitatea firmelor.

„Nu vrem ca o procedură administrativă să ajungă să blocheze activitatea unei firme”, a afirmat ministrul.

Acesta îi încurajează totodată pe antreprenori să facă actualizarea cât mai curând, chiar dacă au la dispoziție încă șase luni pentru tranziție.

De ce este necesară trecerea la CAEN Rev. 3

Potrivit lui Darău, actualizarea codurilor este necesară pentru o colectare și integrare mai bună a datelor economice în raportările către Eurostat și pentru elaborarea unor politici publice bazate pe date actualizate.

În același timp, prelungirea termenului urmărește să reducă aglomerația și presiunea administrativă asupra firmelor.

„Avem încă șase luni în care să facem această tranziție așezat”, a transmis ministrul Economiei, care a adăugat că administrația trebuie să corecteze regulile atunci când acestea nu funcționează bine în practică.

Respingerea Guvernului Mureșan prelungește instabilitatea politică. România așteaptă verdictul S&P privind ratingul de țară

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Irineu Darău, firme,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”
FOTO Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”
Citește și...
62606347
Știri Actuale
ANAF va verifica firmele care au cumpărat bunuri de lux. Inspectorii vor analiza dacă au legătură cu activitatea firmei

ANAF va desfășura, în perioada următoare, verificări punctuale asupra societăților care au achiziționat bunuri de lux și au dezvoltat amenajări de agrement, pentru a vedea dacă aceste achiziții au legătură cu activitatea companiei, a anunțat instituția.

Imago0683790568h
Stiri Justitie
Expertul sloven și managerul român reținuți de DNA în dosarul șpăgii de 450.000 de euro au fost arestați. Reacțiile firmelor

Expertul sloven și omul de afaceri român reținuți de DNA în dosarul șpăgii de 450.000 de euro pentru un proiect energetic în România au fost arestați duminică, potrivit DNA. Pe de altă parte, compania implicată se delimitează de fapta directorului său.

Politia duba
Știri Actuale
Un șef de ONG ar fi scos banii din donațiile pentru copiii bolnavi prin mai multe firme. Prejudiciu de 28 de milioane de lei

Suspiciuni de fraudă la o asociație care strânge bani online pentru a ajuta copii bolnavi. Polițiștii au descins la zece adrese din Oradea și alte trei localități din Bihor, dar și în București.  

Recomandări
Exchange amanet id240918 inquam photos george calin
Stiri Economice
Nou record pe interbancar. Cursul leu-euro a depășit nivelul de 5,35 lei

Respingerea prin vot de către Parlament a Guvernului Siegfried Mureșan se resimte deja și la cursul interbancar, unde leul a căzut considerabil în fața monedei europene.

Nicusor dan administratia prezidentiala nominalizare
Știri Actuale
Nicuşor Dan: Îndemnul meu pentru diaspora este să testaţi România. Cu toate neajunsurile, a progresat în 20 de ani

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, joi, un mesaj românilor din diaspora, să testeze România, sistemul medical din România, pentru că, cu toate neajunsurile, cu toate disfuncţionalităţile, România a progresat în 20 de ani.

Hackeri inquam og
Știri Actuale
Hacker român de 24 de ani, reținut de DIICOT. Gruparea „KillSec” a șantajat victime din întreaga lume

Procurorii DIICOT au reținut un tânăr de 24 de ani, membru al unei grupări cibernetice transfrontaliere care a șantajat victime din întreaga lume. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 01 Octombrie 2026

55:16

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24 | Cum prevenim riscurile cardiovasculare în diabet

27:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Septembrie 2026

01:56:24

Alt Text!
iBani
iBani - 29 Septembrie 2026

13:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Polonia - România, LIVE TEXT, vineri de la 21:45. Cine sunt jucătorii pe care se bazează Hagi la Varșovia

Sport

Amuzant, dar Haaland nu a râs! Ce a făcut starul lui Manchester City când a văzut gluma despre el