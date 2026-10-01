Firmele își pot actualiza codurile CAEN până la 25 martie 2027. Termenul de tranziție a fost prelungit

Anunțul a fost făcut de ministrul Economiei, Irineu Darău, care precizează că modificarea a fost inițiată împreună cu Secretariatul General al Guvernului.
Potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), până la 25 septembrie doar 37,24% dintre profesioniștii care trebuie să facă această actualizare își preschimbaseră obiectul de activitate conform CAEN Rev. 3.
„Pentru unele este o actualizare simplă, dar pentru altele - mai ales în domenii precum comerțul, construcțiile, transporturile sau IT-ul - lucrurile sunt mai complicate”, a transmis Irineu Darău.
Ministrul explică faptul că unele coduri CAEN au fost împărțite în mai multe categorii, iar în anumite situații este necesară și actualizarea autorizațiilor.
Codurile CAEN Rev. 2 și Rev. 3, folosite în paralel
Până la 25 martie 2027, codurile CAEN Rev. 2 și CAEN Rev. 3 vor putea fi utilizate în paralel, potrivit ministrului Economiei.
Darău spune că prelungirea perioadei de tranziție are rolul de a evita situațiile în care o procedură administrativă ajunge să afecteze activitatea firmelor.
„Nu vrem ca o procedură administrativă să ajungă să blocheze activitatea unei firme”, a afirmat ministrul.
Acesta îi încurajează totodată pe antreprenori să facă actualizarea cât mai curând, chiar dacă au la dispoziție încă șase luni pentru tranziție.
De ce este necesară trecerea la CAEN Rev. 3
Potrivit lui Darău, actualizarea codurilor este necesară pentru o colectare și integrare mai bună a datelor economice în raportările către Eurostat și pentru elaborarea unor politici publice bazate pe date actualizate.
În același timp, prelungirea termenului urmărește să reducă aglomerația și presiunea administrativă asupra firmelor.
„Avem încă șase luni în care să facem această tranziție așezat”, a transmis ministrul Economiei, care a adăugat că administrația trebuie să corecteze regulile atunci când acestea nu funcționează bine în practică.
Sursa:
StirilePROTV
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