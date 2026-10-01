Firmele își pot actualiza codurile CAEN până la 25 martie 2027. Termenul de tranziție a fost prelungit

Anunțul a fost făcut de ministrul Economiei, Irineu Darău, care precizează că modificarea a fost inițiată împreună cu Secretariatul General al Guvernului.

Potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), până la 25 septembrie doar 37,24% dintre profesioniștii care trebuie să facă această actualizare își preschimbaseră obiectul de activitate conform CAEN Rev. 3.

„Pentru unele este o actualizare simplă, dar pentru altele - mai ales în domenii precum comerțul, construcțiile, transporturile sau IT-ul - lucrurile sunt mai complicate”, a transmis Irineu Darău.

Ministrul explică faptul că unele coduri CAEN au fost împărțite în mai multe categorii, iar în anumite situații este necesară și actualizarea autorizațiilor.