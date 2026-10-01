Potrivit MAE, pentru Comunitatea Autonomă Valenciană, Agenţia Meteorologică de Stat - AEMET a emis o atenţionare cod roşu de precipitaţii abundente în provinciile Valencia şi Castellón, pentru 1 şi 2 octombrie, scrie News.ro.

MAE recomandă consultarea paginii de Internet a AEMET https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos?k=val şi reaminteşte că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia ”Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

De asemenea, cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia +34 964.216 171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Valencia: + +34 677 842 467.