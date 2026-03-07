Ancheta realizată de proiectul VSquare, alcătuit din jurnaliști de investigație care colaborează cu serviciile de securitate europene, a descoperit că Putin i-a dat ordin primului său adjunct, Serghei Kiriyenko, să se ocupe de operațiunile referitoare la Ungaria.

VSquare notează că Kiriyenko a fost în spatele campaniei de interferență a Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024 din Moldova, când Moscova ar fi folosit rețele de cumpărare de voturi, ferme de troli și activiști locali pentru a influența opinia publică împotriva președintei pro-occidentale Maia Sandu, notează Ukrainska Pravda.

Se pare că o operațiune similară este în prezent pregătită în Ungaria, împreună cu Vadim Titov, șeful Direcției pentru Parteneriat Strategic și Cooperare din cadrul administrației ruse.

Orban și campaniile de dezinformare rusești

Conform planului, Rusia intenționează să trimită experți în manipularea rețelelor sociale la Ambasada Rusiei din Budapesta. Se pare că trei persoane au primit deja pașapoarte oficiale și diplomatice, care le-ar conferi un anumit nivel de imunitate.

Anchetatorii au descoperit, de asemenea, că Kiriyenko are legături cu unii organizatori ai campaniei electorale a partidului Fidesz al lui Orban.

Jurnaliștii VSquare observă că retorica anti-ucraineană a lui Orban oferă o acoperire suplimentară pentru campaniile de dezinformare rusești, care tind să funcționeze cel mai bine atunci când ecosistemul informațional al unei țări este deja receptiv la acestea.

Recent, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că speră ca partidul lui Orban să piardă alegerile viitoare, ceea ce ar putea face posibilă normalizarea relațiilor dintre Ucraina și Ungaria.

Zelenski a declarat anterior că speră ca „o anumită persoană” din UE (probabil Orban) să înceteze să blocheze împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, altfel ar putea da datele de contact ale acelei persoane Forțelor Armate Ucrainene.