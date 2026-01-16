Un român, deținut politic în Venezuela, eliberat după un an de închisoare. Anunțul făcut de MAE

16-01-2026 | 15:30
X / Foro Penal

Venezuela a eliberat în cursul nopţii mai mulţi cetăţeni străini care erau încarceraţi, inclusiv din România, potrivit ministrului ceh de externe, Petr Macinka.

Adrian Popovici

ONG-ul venezuelean Foro Penal anunţa în noiembrie anul trecut că Cristian Cenuşe, un român în vârstă de 37 de ani, este deţinut politic în Venezuela. Bărbatul ar fi fost arestat de Garda Naţională Bolivariană în septembrie 2024.

Ministrul ceh Petr Macinka a declarat vineri că cetăţeanul ceh a fost eliberat peste noapte împreună cu deţinuţi din Irlanda, România, Germania, Albania, Ucraina şi Ţările de Jos.

Jorge Rodriguez, preşedintele Adunării Naţionale a Venezuelei, şi preşedintele SUA, Donald Trump, au declarat amândoi că un număr mare de deţinuţi vor fi eliberaţi după ce Statele Unite l-au capturat pe Maduro la începutul anului.

Un român, printre cei eliberați de noua putere de la Caracas

Venezuela a declarat săptămâna aceasta că peste 400 de persoane au fost eliberate. Grupurile pentru drepturile omului spun însă că cifra este mai mică.

donald trump
SUA suspendă al doilea val de atacuri asupra Venezuelei. Trump invocă „gestul de pace” al Caracasului

Foro Penal informa, la 1 noiembrie 2025, că românul Cristian Cenuşe, deţinut politic român în Venezuela, a reuşit să comunice cu soţia sa. „Cristian Cenuşe, cetăţean român în vârstă de 37 de ani şi tată al unei fetiţe de doi ani, a fost arestat pe 27 septembrie 2024, de Garda Naţională Bolivariană în San Cristóbal, statul Táchira, în timp ce călătorea cu autobuzul spre Caracas. Era turist în America de Sud şi vizitase anterior Columbia. După 10 luni de dispariţie, Cristian a reuşit în sfârşit să-şi contacteze soţia, spunându-i că se află încarcerat în închisoarea Rodeo I din Venezuela”, a scris Foro Penal într-o postare pe X.

Ministerul Afacerilor Externe salută eliberarea unui cetățean român, aflat de mai bine de un an în detenție în Republica Bolivariană a Venezuelei.

Totodată, MAE adresează mulțumiri Delegației UE la Caracas, cu care autoritățile române au cooperat strâns, de la semnalarea cazului, atât pentru acordarea asistenței consulare, cât și pentru promovarea obiectivului eliberării cetățeanului român. În aceeași măsură, exprimă aprecierea pentru sprijinul oferit de statele partenere, în special Republica Cehă, în vederea revenirii în România a cetățeanului român.

MAE subliniază că cetățeanul român se află în acest moment în Venezuela - fiind preluat de reprezentanții Delegației UE la Caracas - și urmează să ajungă în perioada următoare în România.

De asemenea, MAE menționează că situația cetățeanului român este în atenția instituției, din octombrie 2024, fiind întreprinse demersuri constante de către Departamentul Consular, atât în relație cu autoritățile venezuelene și Delegația UE la Caracas, cât și în relație cu familia cetățeanului român, obiectivul urmărit în toată această perioadă fiind, pe de o parte, asigurarea asistenței și protecției consulare, și pe de altă parte, eliberarea și revenirea cetățeanului român în țară.

Gerul se intensifică. Cod galben în cea mai mare parte a României. Vor fi -14 grade ziua

Sursa: News.ro

Dată publicare: 16-01-2026 15:30

