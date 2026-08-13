Între timp, dronele ucrainene lovesc adânc în teritoriul Rusiei, forțând oprirea completă a unei rafinării. Dar, Volodimir Zelenski cere insistent interceptoare pentru bateriile Patriot, ca să poată doborî rachetele balistice cu care îi atacă rușii țara.

Explozii și focuri de armă au răsunat noaptea trecută în Crimeea ocupată de ruși. Dronele ucrainene au țintit centrala electrică din Balaklava și au lăsat Sevastopolul, capitala regională, în întuneric.

Forțele Kievului se bazează tot mai mult pe armamentul de producție proprie. Președintele Zelenski a anunțat că în atacul asupra portului Novorosiisk de la Marea Neagră - de acum două nopți - au fost folosite, pentru prima dată într-o singură operațiune, 15 sisteme de arme ucrainene. Mai multe nave militare rusești care se aflau în Golful Novorossiisk ar fi fost lovite în timpul atacului, potrivit liderului ucrainean.

Ucrainenii au continuat atacurile cu drone asupra marilor rafinării de petrol rusești. Una dintre acestea, cea din Orsk - aflată la aproape 1.300 de kilometri de linia frontului - a fost complet scoasă din funcțiune, iar reparațiile ar putea dura și o jumătate de an.

Zelenski cere interceptoare Patriot pentru Ucraina

De partea cealaltă, forțele ruse folosesc tot mai des rachetele balistice, în atacurile asupra Ucrainei, care pot fi interceptate eficient doar cu bateriile Patriot.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Anul acesta le cer partenerilor americani să ne vândă 5% din rachetele (interceptoare) pe care le au în stoc. Dacă ne vând 5%, vom putea trece peste iarnă și vom salva vieți. Dacă ne vând 10%, vom distruge toate rachetele balistice ale rușilor.”

Reporter: „Și ați primit deja un răspuns la această solicitare?”

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Răspunsul de azi este că rămâne de văzut. Deocamdată am 1%.”

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Putin nu știe cum să pună capăt acestui război fără o ocupație de amploare sau o victorie majoră pentru societatea sa.”

Dar va continua - avertizează Dmitr Muratov, laureat al Premiului Nobel pentru Pace și co-fondatorul publicației independente Novaia Gazeta, închisă - de facto - de autoritățile ruse.

Dmitri Muratov, laureat al Premiului Nobel: „Nu va exista niciodată o «victorie» în Ucraina. Nu poate fi vorba de o victorie atunci când două națiuni slave au sfâșiat un milion de oameni. Mi se pare că situația Ucrainei este acum următoarea: o poți distruge, dar nu o poți cuceri. Ce vreau să spun prin «a distruge»? Va urma o escaladare continuă, până la utilizarea unei arme nucleare.”

Putin, vizită controversată în Insulele Kurile

Pe de altă parte, Putin a stârnit furie la Tokyo printr-o vizită ostentativă într-una din insulele arhipelagului Kurile, disputate de Rusia și Japonia.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Pentru prima dată Japonia a inclus Rusia printre principalele surse de amenințare, în cele mai recente doctrine militare. Aș dori să subliniez că noi nu am amenințat Japonia în niciun fel. Nu avem nicio revendicare teritorială. Japonia este cea care are revendicări teritoriale față de țara noastră - mă refer la problema Insulelor Kurile.”

Insulele Kurile au fost anexate de Uniunea Sovietică la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Disputa pentru acest arhipelag este principalul motiv pentru care Moscova și Tokyo nu au încheiat nici până acum un acord de pace.