Decizia vine pe fondul îngrijorării Washingtonului că loviturile ucrainene destabilizează piețele petroliere și afectează companiile americane active în Kazahstan, un furnizor important de țiței prin terminalul CPC, a relatat miercuri Financial Times, citând oficiali ucraineni, arată Agerpres.

Potrivit publicației, Ucraina a acceptat să nu atace infrastructura Caspian Pipeline Consortium (CPC) sau navele non-rusești, cu condiția ca acestea să nu fie vizate de sancțiunile Kievului și să nu transporte petrol sau mărfuri rusești. Solicitarea administrației americane a venit în contextul în care atacurile cu drone din Marea Neagră au redus cu până la o cincime volumul de petrol încărcat prin terminalul CPC în luna iulie.

Impactul asupra Kazahstanului și companiilor occidentale

Kazahstanul, care depinde de ruta CPC pentru exporturile de țiței, a înregistrat o scădere de 14% a producției de petrol în iulie față de iunie. Chevron și Exxon Mobil se numără printre marile companii petroliere occidentale care își desfășoară activitatea în această țară, iar perturbările generate de atacurile ucrainene au afectat direct operațiunile acestora.

Un oficial american a confirmat pentru Financial Times că administrația a avertizat Ucraina să înceteze atacurile asupra navelor non-rusești din Marea Neagră, iar Kievul a acceptat condițiile impuse de Washington, într-un semn al alinierii strategice cu partenerii americani.

Contextul atacurilor ucrainene

Forțele ucrainene și-au intensificat recent atacurile asupra infrastructurii energetice rusești și a altor obiective, într-un efort despre care Kievul afirmă că vizează să priveze Rusia de resursele necesare finanțării armatei sale. Atacurile din Marea Neagră au vizat în special petrolierele care transportă țiței din Kazahstan, o rută esențială pentru exporturile de petrol ale regiunii, dar și pentru companiile americane prezente în această țară.