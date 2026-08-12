România nu ar fi furnizat însă „niciun fel de fapte” care să lege dronele de Rusia. Diplomații ruși au calificat întreaga procedură drept o „punere în scenă regizată în prealabil”, menită să justifice militarizarea și creșterea cheltuielilor militare ale României au declarat aceștia pentru cotidianul Izvestia, transmite news.ro .

„În cadrul discuției de la Ministerul Afacerilor Externe al României, ni s-au arătat bucăți de polistiren, propunându-ni-se să le considerăm drept dovadă a «originei ruse» a dronelor doborâte. Cu toate acestea, nu ni s-au prezentat, firește, niciun fel de fapte care să lege respectivele drone de țara noastră”, au precizat reprezentanții misiunii diplomatice ruse din România pentru Izvestia.

Moscova a transmis că va da un răspuns adecvat la expulzarea unui angajat al Ambasadei Federației Ruse din România, iar purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat pentru TASS că acuzațiile românilor sunt „nefondate” și că pretențiile sunt „nejustificate”. Totuși, Rusia nu își va rechema ambasadorul din România pentru consultări, a precizat Aleksei Fadeev, director adjunct al Departamentului pentru comunicare din MAE rus, care a repetat că expulzarea va primi un răspuns adecvat, fără a oferi detalii.

Convorbirea de la MAE și expulzarea unui diplomat rus

Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat pe 27 iulie pe ambasadorul rus, Vladimir Lipaev, în legătură cu „încălcări repetate ale spațiului aerian al României în perioada 24-26 iulie 2026, când armata română a doborât trei drone care au pătruns fără autorizație pe teritoriul național”. Șeful misiunii diplomatice ruse a primit o notă verbală, conform căreia unul dintre diplomații ruși trebuia să părăsească teritoriul țării în termen de cinci zile, iar ambasadorul României la Moscova a fost rechemat la București pentru consultări.

Încă din ziua convocării, ambasadorul Vladimir Lipaev a declarat pentru TASS că el consideră totul „o punere în scenă propagandistică”, avertizând partea română cu privire la pericolul unei escaladări ulterioare a confruntării cu Federația Rusă.

Reprezentanța diplomatică rusă a subliniat că diplomații s-au confruntat, „evident”, cu o punere în scenă regizată în prealabil, al cărei scop este acela de a justifica în ochii opiniei publice române direcția de militarizare, însoțită de o creștere semnificativă a cheltuielilor militare pe fondul unei situații socio-economice dificile din țară.