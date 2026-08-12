Zelenski a sugerat că Rusia ar urma să folosească alegerile parlamentare de luna viitoare ca pretext pentru a declara o nouă mobilizare, scrie News.ro.

Anunţul lui Zelenski privind noile propuneri pentru negocierile de pace, care au stagnat în mare măsură de la izbucnirea conflictului cu Iranul, vine pe fondul unor indicii atât din partea Rusiei, cât şi a Ucrainei, conform cărora negociatorii americani ar urma să efectueze în curând o vizită în cele două ţări.

Ucraina a transmis propunerile pentru pace

„Am transmis propunerile noastre părţii americane”, a declarat Zelenski în discursul său video de seară.

„Iar Statele Unite pot contribui la consolidarea apărării noastre, în primul rând prin apărarea aeriană, şi pot exercita presiuni asupra Rusiei pentru ca aceasta să-şi schimbe planurile – să se pregătească pentru încheierea războiului, în loc să-l prelungească”, a declarat liderul ucrainean.

Zelenski nu a oferit detalii cu privire la propuneri.

Negociatorii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner au fost ultima dată la Moscova în ianuarie anul trecut şi nu au vizitat încă Kievul.

Ucraina a solicitat în repetate rânduri un armistiţiu după aproape patru ani şi jumătate de lupte. Rusia afirmă că doreşte o soluţionare, dar orice soluţie trebuie să implice cedarea integrală de către Ucraina a celor patru regiuni revendicate de Moscova, precum şi rezolvarea „cauzelor profunde” ale conflictului.

Zelenski avertizează asupra mobilizării ruse

În declaraţiile sale, Zelenski a afirmat că serviciile de informaţii ucrainene deţin dovezi conform cărora Rusia ar urma să profite de „pseudo-alegerile” din septembrie – o referire la restricţiile impuse asupra scrutinului – pentru a proclama o nouă mobilizare menită să sporească efectivele militare.

„Se pregătesc pentru o mobilizare în toamnă, imediat după simularea alegerilor parlamentare”, a spus Zelenski, care susţine că totul face parte dintr-un plan de a „crea impresia că ruşii ar susţine războiul”.

„Apoi, după aşa-zisele alegeri, el plănuieşte o mobilizare rapidă suplimentară a câtorva sute de mii de ruşi până la sfârşitul anului, plus un număr similar anul viitor”, a afirmat Zelenski referindu-se la Vladimir Putin. Recrutarea, a mai spus el, s-ar adăuga la cea realizată prin încheierea de contracte cu militarii.

Partidele pro-Kremlin își păstrează dominația

Partidul „Rusia Unită”, susţinut de Putin, şi alte partide în general pro-Kremlin sunt pe cale să-şi păstreze dominaţia în parlamentul rus după vot.

⁠Luni, Curtea Supremă a Rusiei a interzis partidului liberal „Iabloko”, singurul partid înregistrat oficial care se opune războiului Moscovei în Ucraina, să participe la alegeri.

Rusia a declarat o „mobilizare parţială” în 2022, după lansarea, în februarie, a invaziei sale pe scară largă. ⁠Zelenski a sugerat anterior că Moscova ar urma să introducă o nouă mobilizare.

Oficialii ruşi au refuzat să comenteze această chestiune.

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai înverşunaţi susţinători ai liniei dure din Rusia, a declarat luna trecută că Rusia nu are nevoie de o nouă mobilizare, întrucât 200.000 de voluntari au semnat contracte în prima jumătate a anului 2026.