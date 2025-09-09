Putin l-a decorat pe generalul Gherasimov, comandantul suprem al operațiunilor din Ucraina, cu „Ordinul pentru Curaj”

Decorația a fost acordată în ziua în care Valeri Gherasimov a împlinit 70 de ani, într-un moment în care generalul rămâne una dintre figurile militare cele mai controversate ale Rusiei. Împotriva sa, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pentru presupuse crime împotriva umanității în Ucraina, arată Reuters, preluat de news.ro.

Decorație pentru "curaj și vitejie"

Ordinul pentru Curaj, o prestigioasă decorație de stat, i-a fost acordat lui Gherasimov „pentru curajul, vitejia și dedicarea de care a dat dovadă în îndeplinirea îndatoririlor militare", conform unui decret publicat luni seara pe site-ul oficial al actelor juridice din Rusia.

Gherasimov este considerat principalul arhitect al strategiei moderne de război a Rusiei și unul dintre cei mai puternici oameni din armata rusă. El deține una dintre cele trei serviete nucleare prin care se poate declanșa un atac nuclear.

Un general cu un palmaers controversat

Generalul a jucat un rol cheie în anexarea Crimeei din 2014 și în sprijinul militar decisiv acordat de Rusia fostului președinte Bashar al-Assad în războiul civil din Siria. Statele Unite l-au sancționat pe Gherasimov a doua zi după invazia Rusiei din 24 februarie 2022 în Ucraina, afirmând că se numără printre cei direct responsabili.

Putin l-a numit pe Gherasimov să conducă personal campania din Ucraina în ianuarie 2023, după mai multe eșecuri pe front. Decizia a venit după ce generalul, împreună cu fostul ministru al apărării Serghei Șoigu, un alt aliat apropiat al lui Putin, a fost puternic criticat de unii bloggeri de război ruși pentru eșecurile armatei în primul an de război, când aceasta a suferit o serie de înfrângeri și retrageri jenante.

Între timp, Șoigu a fost transferat de Putin la Kremlin, fiind numit secretar al Consiliului rus de Securitate, o funcție considerată influentă.

