Dorința Kievului recunoscută de Vladimir Putin ca o „alegere legitimă”: „Garanțiile de pace trebuie să fie și pentru Rusia”

06-09-2025 | 17:35
vladimir putin
Președintele rus a declarat vineri că este „practic imposibil” să se ajungă la un acord cu Kievul pe probleme-cheie și a reiterat, de asemenea, respingerea categorică de către Moscova a aderării Ucrainei la NATO.

Moscova va considera orice desfășurare de trupe străine pe teritoriul Ucrainei ca „ținte legitime pentru distrugere”, a declarat vineri președintele rus Vladimir Putin.

„Dacă vor apărea trupe acolo, mai ales acum, în timpul luptelor, vom considera că acestea vor fi ținte legitime pentru distrugere”, a subliniat Putin în discursul său de la Forumul Economic Estic de la Vladivostok.

„Și dacă se vor lua decizii care vor duce la pace, la o pace pe termen lung, atunci pur și simplu nu văd niciun sens în prezența lor pe teritoriul ucrainean. Dacă se vor ajunge la aceste acorduri, nimeni nu se îndoiește că Rusia le va implementa în totalitate”, a adăugat președintele rus, citat de Euronews.

Putin are îndoieli

Comentariile lui Putin au venit după ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, însoțit de omologul său francez Emmanuel Macron, a declarat joi că 26 de state europene, parte a așa-numitei Coaliții a celor dispuși, erau pregătite să ofere garanții de securitate Ucrainei în perioada postbelică, în urma unui eventual acord de pace.

Vladimir Putin
Vladimir Putin respinge prezența trupelor de menținere a păcii în Ucraina: „Vor fi ținte legitime”

Partenerii europeni ai Ucrainei nu au sugerat trimiterea de trupe de luptă în Ucraina în timpul războiului în curs, ci desfășurarea unui tip de forțe internaționale de menținere a păcii numai după un eventual armistițiu sau un acord de pace.

Aceste forțe nu s-ar angaja în lupte, ci ar avea doar sarcina de a monitoriza și menține pacea după încheierea acordului.

Președintele rus și-a exprimat însă îndoielile cu privire la această posibilitate, afirmând că va fi „practic imposibil” să se ajungă la un acord cu Ucraina pe probleme-cheie pentru a pune capăt invaziei pe scară largă a Kremlinului, aflată în prezent în al patrulea an.

Putin a mai spus că Rusia dorește să obțină și garanții de securitate, fără a specifica care ar putea fi aceste măsuri și cum ar proteja Rusia în războiul total împotriva Ucrainei.

„Garanțiile de pace trebuie să fie atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina”, a subliniat Putin.

Putin a reiterat respingerea fermă de către Moscova a aderării Ucrainei la NATO. În același timp, potrivit lui, Kremlinul nu se opune dorinței Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană.

Putin: „Aspirațiile Kievului de a adera la UE sunt o alegere legitimă”

El a afirmat că „decizia Ucrainei privind NATO nu poate fi luată în considerare fără a ține seama de interesele (de securitate) ale Rusiei”, dar aspirațiile Kievului de a adera la UE sunt o „alegere legitimă”.

„Repet, (aderarea Ucrainei la UE) este alegerea legitimă a Ucrainei, modul în care își construiește relațiile internaționale, modul în care își asigură interesele în sfera economică, cu cine încheie alianțe”, a adăugat Putin.

Potrivit lui Macron, membrii așa-numitei Coaliții a celor dispuși erau pregătiți să trimită o „forță de asigurare” în Ucraina.

Președintele francez și premierul britanic Keir Starmer au subliniat că această inițiativă ar necesita sprijinul Statelor Unite.

Macron a afirmat în continuare că Europa este pregătită să respecte aceste garanții pentru a asigura pacea și stabilitatea Ucrainei și a amenințat cu noi sancțiuni economice împotriva Moscovei, în încercarea de a intensifica presiunea și de a o forța să se așeze la masa negocierilor.

Președintele SUA, Donald Trump, nu a comentat propunerile Europei, dar a declarat că intenționează să poarte în curând noi discuții cu Putin.

Trump a făcut această declarație joi, în timpul unei cine la Casa Albă cu liderii marilor companii tehnologice americane, adăugând că are un „dialog foarte bun” cu liderul rus și exprimându-și speranța că eforturile de pace conduse de SUA vor da în curând roade.

