Robert Fico susține că Putin „ar fi pregătit” să se întâlnească cu Zelenski chiar și „oriunde altundeva” în afară de Moscova

Vladimir Putin ar fi dispus să se întâlnească cu Volodimir Zelenski „oriunde altundeva” decât la Moscova, susține premierul slovac Robert Fico

La rândul său, Volodimir Zelenski ar fi dat de înțeles în cadrul întâlnirii de vineri cu Robert Fico că este dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin, notează teraz.sk.

„Nici pentru Zelenski, pe plan intern, nu ar fi politic avantajos să se întâlnească cu președintele Putin, și nici cetățenii Federației Ruse nu ar fi încântați de o astfel de întrevedere. Dar amândoi înțeleg că, deși le-ar putea aduce pierderi politice, trebuie să se întâlnească și să negocieze, pentru că altfel războiul va continua”, a declarat Robert Fico într-o emisiune.

Nu Ucraina, ci și Rusia ar trebui să primească garanții de securitate, susține Fico. Premierul slovac a exclus posibilitatea ca Ucraina să adere la NATO. El a adăugat, de asemenea, că soldații slovaci nu vor fi detașați în Ucraina.

În acest context, sprijinul Slovaciei pentru garanțiile de securitate pentru Ucraina ar însemna să permită tranzitul soldaților din alte țări pe teritoriul său.

Premierul slovac ar mai fi adăugat că conflictul desfășurat în Ucraina este mai complicat decât pare și a sugerat în repetate rânduri că populația vorbitoare de limbă rusă din estul țării a fost discriminată, ceea ce este adesea susținut de propaganda rusă, notează jurnaliștii slovaci.

Întâlnirea dintre Putin și Zelenski, o perspectivă tot mai îndepărtată

Declarațiile lui Robert Fico vin în contextul în care evoluția negocierilor de pace dintre Moscova și Kiev au stagnat. În ciuda presiunilor din partea lui Donald Trump, Putin și Zelenski nu au decis să se întâlnească.

Pe 5 septembrie, Zelenski a respins propunerea lui Putin de a se întâlni la Moscova, sugerând că liderul rus ar trebui să vină în Ucraina.

„Poate veni la Kiev”, a spus Zelenski într-un interviu acordat ABC News după ce a fost întrebat despre invitația la Moscova. „Nu pot merge la Moscova când țara mea este bombardată, atacată în fiecare zi. Nu pot merge în capitala acestui terorist.”

