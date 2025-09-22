Putin îi propune lui Trump o posibilă prelungire a acordului privind armele nucleare. Contractul expiră în patru luni

Stiri externe
22-09-2025 | 16:22
vladimir putin
AFP

Valdimir Putin a declarat luni că Rusia este pregătită să prelungească pentru un an ultimul tratat de control al armamentului dintre Washington și Moscova, care limitează numărul de arme nucleare pe care fiecare parte le poate deține.

 

autor
Lorena Mihăilă

El a spus că va face asta doar dacă președintele american Donald Trump va face același lucru, scrie Reuters.

Tratatul Noul START, care plafonează numărul de ogive nucleare strategice pe care Statele Unite și Rusia le pot desfășura, precum și desfășurarea de rachete terestre, submarine și bombardiere pentru a le livra, urmează să expire la 5 februarie 2026.

Cu aproximativ patru luni înainte de expirare, Rusia și Statele Unite nu au început negocieri pentru reînnoirea sau modificarea tratatului, deși Trump și-a exprimat dorința de a încheia un nou acord de control al armelor nucleare, care să includă și China.

Putin a spus, într-o ședință a Consiliului de Securitate al Rusiei, că este gata să prelungească Noul START cu un an, în interesul neproliferării nucleare globale și pentru a stimula dialogul cu Washingtonul cu privire la un succesor al tratatului, dacă Trump va accepta să facă la fel.

„Rusia este pregătită să continue respectarea limitelor numerice centrale din tratatul Noul START pentru un an după 5 februarie 2026”, a afirmat președintele rus.

„Ulterior, pe baza unei analize a situației, vom decide dacă menținem aceste restricții autoimpuse voluntar. Considerăm că această măsură va fi viabilă doar dacă Statele Unite acționează similar și nu iau măsuri care subminează sau încalcă echilibrul existent al capacităților de descurajare”, a mai spus eu.

Ce prevede acordul

Tratatul noul START limitează fiecare parte la 1.550 de focoase strategice ofensive desfăşurate şi prevede un mecanism de verificare, chiar dacă inspecţiile au fost întrerupte de când Moscova şi-a suspendat participarea în urmă cu doi ani.

SUA s-au retras în 2019 dintr-un tratat major de dezarmare încheiat în 1987 cu Rusia privind armele nucleare cu rază intermediară (INF), abandonat la scurt timp şi de Moscova.

Dacă tratatul încetează, "va fi prima oară din 1972 când Rusia şi SUA, care controlează 90% din focoasele nucleare de pe planetă, se vor trezi fără un acord bilateral privind controlul şi limitarea acestui potenţial ", în timp ce ambele ţări au nevoie de "vizibilitate" şi "canale de schimb", opinează Olivier Zajec, directorul Institutului pentru studii de strategie şi apărare (IESD), un centru de cercetare francez.

Sursa: Reuters

Etichete: Rusia, SUA, vladimir putin, arme nucleare, acord,

Dată publicare: 22-09-2025 16:22

