Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis duminică omologului său iranian, Masoud Pezeshkian, că este pregătit să participe la o mediere în conflictul din Orientul Mijlociu, a anunţat Kremlinul, la scurt timp după ce negocierile de pace dintre SUA şi Iran de la Islamabad au eşuat, relatează Reuters şi AFP.

În cadrul unei convorbiri telefonice cu preşedintele iranian, Putin "a subliniat că este gata să continue să faciliteze căutarea unei soluţii politice şi diplomatice la conflict şi să servească drept mediator în eforturile de a ajunge la o pace justă şi durabilă în Orientul Mijlociu", se arată într-un comunicat al Kremlinului.

Convorbirea telefonică între liderii rus şi iranian a avut loc la câteva ore după ce vicepreşedintele american JD Vance a anunţat că negocierile de pace de la Islamabad, primul contact direct la cel mai înalt nivel între SUA şi Iran din ultimii 47 de ani, s-au încheiat în zorii zilei de duminică, după 21 de ore de dialog, fără a se ajunge la un acord.

Potrivit lui Vance, care a refuzat să furnizeze detalii despre conţinutul negocierilor, principalul obstacol a fost eşecul Iranului de a se angaja să nu urmărească obţinerea unei arme nucleare pe termen lung.

Un oficial american a anunţat duminică că toţi membrii delegaţiei americane au părăsit Islamabadul.

Oficialul a făcut anunţul în timpul unei escale tehnice la baza aeriană Ramstein, în Germania, a unui avion Air Force 2, la bordul căruia se afla vicepreşedintele JD Vance. Acesta din urmă a participat la negocieri alături de emisarul american Steve Witkoff şi de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

Prin urmare, niciun membru al delegaţiei americane nu a rămas în capitala Pakistanului pentru a continua discuţiile.