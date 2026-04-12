În Breb, de exemplu, s-au prins inclusiv în horă.

În Breb, localnicii și turiștii au participat la slujbă, însă nu s-au așezat la masă până când nu au fost binecuvântate bucatele.

Claudiu, turist: „Păstrăm încă vii tradițiile și mă bucur că încă se duc mai departe aceste tradiții.”

Vestea s-a dus peste mări şi țări, așa că americanii au venit să vadă cu ochii lor cât de frumos este Maramureșul.

Ryan, turist din America: „Eu am venit de mai multe ori de Paște, că e așa de frumos, mai ales aici, în Breb, la biserica asta, și mă simt alături de Iisus și e bine, îmi place foarte mult. Datorită faptului că mai vin în România, îmi place foarte mult România și este o mare onoare să port asta. ”

Gospodinele locului s-au întrecut pe ele şi anul acesta.

Lăcrămioara Anișoara Sima, localnică: „Pască, cârnați, şoldar, drob, ouă fierte, vin, tot ceea ce este tradițional am pregătit și pentru oaspeții noștri. Este o sărbătoare, cea mai importantă de peste an, și o sărbătoare în care într-adevăr simți emoția, simți bucuria și dragostea lui Iisus pentru noi, oamenii.”

Și pentru oaspeţi este o experiența aparte.

Adriana, turistă: „Vin în Breb de 5 ani de zile, dar nu am venit niciodată de Sfintele Sărbători de Paști. Am fost și aseară și este foarte frumos, este ceva deosebit. Minunată toată atmosfera, oamenii din jur, tradițiile lor, este minunat. Astăzi mergem la pensiune, servim masa și după probabil o să mergem să ne plimbăm prin sat cu căruța.”

Roxana, vizitatoare: „Nu știam că în zonă nu se mănâncă până nu sunt binecuvântate merindele, și am urmat toată tradiția de la început până la sfârșit. Împlinesc 40 de ani în curând și nu m-am simțit așa de când eram copil, de când mergeam cu bunica la biserică.”

Neli, turistă: „Îmi place, simt că sunt român, simt că, simt pământul, simt oamenii.”

În Breb, tradițiile nu sunt doar păstrate, ci şi trăite cu bucurie, an de an.