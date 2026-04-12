Americanii au fost primii care și-au prezentat versiunea asupra evenimentelor înainte de a urca în avion și a pleca spre casă, scrie Sky News.

Iranienii nu au vrut să renunțe la ambiția de a construi arma nucleară și la mijloacele necesare pentru a face acest lucru, a spus vicepreședintele american JD Vance.

Iranienii susțin că americanii le-au cerut să predea uraniul îmbogățit, dar au refuzat să le recunoască suveranitatea asupra Strâmtorii Ormuz.

Dacă americanii chiar au plecat din cauza problemei nucleare, au venit aici cu o presupunere naivă că iranienii vor ceda din prima zi de negocieri.

Ultima dată când Occidentul și Iranul au ajuns la un acord nuclear au fost necesari aproape doi ani de negocieri.

În realitate, știm că problema principală a fost strâmtoarea și controlul pe care Iranul îl exercită asupra economiei globale prin aceasta.

„SUA au încercat să obțină la masa negocierilor ceea ce nu au reușit prin război”, au declarat iranienii în mesajul de plecare.

Este o amintire clară că America nu și-a atins obiectivele prin forță militară.

Ce s-a întâmplat, de fapt?

În termeni de bazar din Orientul Mijlociu, acesta este momentul în care cumpărătorul pleacă din magazin spunând că prețul este prea mare. Numai că, în acest caz, ambele părți cred că sunt vânzătorul și că pot dicta condițiile.

Este puțin probabil ca Iranul să vină după americani cu o ofertă mai mică, dacă simte că are avantajul.

Această presupunere va fi testată în continuare.

Ce urmează?

Suntem încă într-o perioadă de armistițiu, care ar trebui să dureze două săptămâni.

Diplomația va continua prin intermediari și canale neoficiale.

Dacă nu se vor face progrese mai mari decât în această întâlnire diplomatică istorică de la Islamabad, revenirea la război pare probabilă.