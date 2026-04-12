„Prezic că se vor întoarce și ne vor da tot ce vrem. Vreau totul... Ei nu au niciun atu", a declarat Trump în emisiunea „Sunday Morning Futures" de la Fox News, conform news.ro. El și-a susținut amenințarea de săptămâna trecută conform căreia „o întreagă civilizație va muri", susținând că această declarație „i-a adus la masa negocierilor".

Referindu-se la ținte potențiale, Trump a reluat aceeași temă: „Aș putea distruge întreaga lor infrastructură energetică, totul, fiecare dintre centralele lor, centralele electrice... și celălalt lucru pe care îl distrugi sunt podurile". El a adăugat că a mai rămas „apa lor", iar „lovirea acesteia ar avea efecte devastatoare". „Practic, le-am distrus întreaga țară", a mai spus președintele, precizând că mai există „câteva fabrici de rachete", pe care le „cunoaștem pe fiecare".

Agnès Callamard: „Crime de război”

Amenințările la adresa infrastructurii civile au fost criticate de Amnesty International. Agnès Callamard, secretarul general al organizației, a declarat săptămâna trecută că „atacarea intenționată a infrastructurii civile constituie crime de război în conformitate cu dreptul internațional".

„Centralele electrice, sistemele de alimentare cu apă și infrastructura energetică sunt indispensabile vieții civile. Atacarea acestora ar fi disproporționată și, prin urmare, ilegală", a avertizat Callamard, citată de The Guardian.