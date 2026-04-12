Deși a fost frig pentru această perioadă a anului, mulți s-au aventurat prin munți, la mănăstirile izolate, unde omul face comuniune cu natura.

La o pensiune din munții Călimani, ziua a început cu o vânătoare de ouă. Pentru că toate au fost din ciocolată, copiii au alergat cât au putut de repede, să adune cât mai multe.

O masă plină de bunătăți i-a adunat pe toți oaspeții afară. Pentru că vremea a fost rece, au primit bundițe din piele de oaie, ca să se încălzească și ceva de băut. Au savurat berbecuț afumat și pe plită încinsă, ciorbă de miel, păstrăv și fripturi cu sos de leurdă și hrean, gătite în aer liber.

Turistă: „Este un loc minunat, în inima Bucovinei, te lasă fără cuvinte, natura, mâncăruri tradiționale, caș de oaie, miel la ceaun, drobul de miel în coaste de miel e foarte bun!”.

Bucătarul a pregătit și preparate fine dining: salată beuf reinterpretată, din carne de căprioară.

Bucătar: „Am folosit ingrediente precum piment d'espelette, cartoful violet și bineînțeles, o maioneză din ouă de prepeliță - un ingredient special, carne din gât de căprior este cea mai dulce pentru această rețetă”.

După ospăț, unii au plecat să exploreze mănăstirile din munți. La cota 1700, Piatra Tăieturii era împodobită în alb, pentru că zăpada încă nu s-a topit. Oamenii au fost primiți călduros de starețul mănăstirii.

Părintele Macarie, starețul mănăstirii: „Să dăm sens vieții. De Paște ne gândim cel mai bine să schimbăm ceva, ce cu adevărat doare, nu lucruri mici. Să le schimbăm în bine și atunci viața se schimbă”.

Imediat ce i-au auzit glasul, căprioarele sălbatice au apărut printre oameni.

Credincioasă: „Este de vis superb. Este prima oară când am ajuns aici. Chiar e un loc fantastic ne place mult ne-am încărcat așa sufletește și cu tot peisajul ăsta”. Înainte de plecare, turiștii au făcut fotografii și s-au bucurat de peisaj într-un balansoar masiv din lemn.