Informaţiile au fost raportate duminică agenţiei de ştiri iraniene Mehr de către o sursă iraniană la curent cu discuţiile de pace dintre Iran şi SUA care s-au încheiat duminică dimineaţă la Islamabad. După 21 de ore de negocieri, părţile beligerante nu au reuşit să ajungă la un acord.

Totodată, Gardienii Revoluţiei (IRCG), armata ideologică a Republicii Islamice Iran, au indicat că vor lua măsuri severe împotriva oricărei nave militare care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, a relatat duminică televiziunea de stat iraniană, potrivit AFP.

"Orice încercare a navelor militare de a trece prin Strâmtoarea Ormuz va fi întâmpinată cu un răspuns sever. Marina IRGC are autoritate deplină de a gestiona în mod inteligent Strâmtoarea Ormuz", a declarat comandamentul naval al Gardienilor Revoluţiei, potrivit televiziunii de stat, adăugând că trecerea prin strâmtoare va fi "acordată doar navelor civile în anumite condiţii".

Această declaraţie vine după ce comandamentul central al SUA a anunţat că două nave de război ale marinei americane au tranzitat această cale navigabilă strategică pentru a neutraliza minele amplasate de Teheran.