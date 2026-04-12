„Nu poți pierde dacă nu ai un obiectiv” sună înțelepciunea virală a lui „Don Tzu”, scrie South China Morning Post (SCMP).

SCMP are sediul în Hong Kong și este deținută de miliardarul Jack Ma, proprietarul colosului comercial online Alibaba. Inițial opozant al lui Xi Jinping, miliardarul a dispărut câțiva ani, înainte de a reapărea brusc, de data asta chiar în anturajul liderului Chinei.

Din această nouă poziție, independența editorială a SCMP s-a transformat într-o abordare favorabilă puterii de la Beijing. În acest context, publicația îl ironizează pe Donald Trump, care urmează să ajungă în China între perioada 14-15 mai 2026.

Strategul antic Sun Tzu cerea pregătire și cunoștințe profunde. Omologul său modern adoptă o abordare diferită, constată SCMP.





Timp de milenii, înțelepciunea strategului chinez Sun Tzu i-a călăuzit pe lideri. Zicerile sale, cele mai faimoase adunate în ”Arta Războiului”, pun accent pe amăgire, pregătire atentă și înțelegerea atât a inamicului, cât și a propriei persoane.

„Atacă-l acolo unde este nepregătit, apare acolo unde nu te așteaptă”.

„Excelența supremă constă în a zdrobi rezistența inamicului fără a lupta”.

Astăzi, a apărut un nou maestru strateg, deși aforismele sale pun accent pe gafele care dovedesc ignoranță: „Dacă nu știi ce faci, nici inamicul tău nu știe”.