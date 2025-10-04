Haos pe aeroportul din München. Mai multe zboruri au fost anulate sau deviate după apariția unor drone în zonă

Ambele piste ale aeroportului din München au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puţin de 24 de ore după ce au fost observate din nou drone, au declarat autorităţile, relatează Reuters.

„Controlul traficului aerian german a restricţionat operaţiunile de zbor la Aeroportul din München ca măsură de precauţie din cauza semnalării unor drone neconfirmate şi le-a suspendat până la noi dispoziţii”, se arată într-o declaraţie publicată pe site-ul aeroportului.

Un purtător de cuvânt al poliţiei aeroportuare a declarat că ambele piste ale aeroportului din München au fost închise.

Căpitanul unui avion cu destinaţia Londra, al cărui zbor a fost anulat, a informat pasagerii că pistele au fost închise „din cauza apariţiei unor drone în apropierea pistelor de decolare şi aterizare” şi că elicopterele poliţiei se află în aer.

Flightradar24, un serviciu de urmărire a zborurilor, a arătat că cel puţin două zboruri cu destinaţia München zburau în cerc la o anumită distanţă de aeroport.

Cel puțin 10 zboruri au fost afectate

Site-ul aeroportului a arătat că cel puţin 10 zboruri cu sosire prevăzută au fost deviate începând cu ora 20:35, ora locală (21:35 ora României).

Potrivit presei locale, multe zboruri au fost deviate către Stuttgart.

„Dacă nu ni se va permite să mai zburăm astăzi, cu siguranţă vor rămâne blocate mai mult de 3.000 de persoane, faţă de ieri”, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

Aeroportul fusese deja închis joi seară timp de câteva ore şi în primele ore ale dimineţii, după observarea unor drone neconfirmate, ceea ce a perturbat zeci de zboruri.

Cu câteva ore mai devreme, vineri, o dronă a fost, de asemenea, observată în apropierea unor instalaţii militare la Erding, la nord-est de capitala Bavariei.

Aviaţia europeană a fost aruncată în haos în repetate rânduri în ultimele săptămâni din cauza apariţiei unor drone, pe care unele autorităţi le-au atribuit Rusiei. Kremlinul a negat orice implicare.

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a promis vineri că va propune o lege care să faciliteze solicitarea de către poliţie a ajutorului armatei pentru doborârea dronelor.

