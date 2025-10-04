Haos pe aeroportul din München. Mai multe zboruri au fost anulate sau deviate după apariția unor drone în zonă

Stiri externe
04-10-2025 | 08:35
aeroportul München
AFP

Ambele piste ale aeroportului din München au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puţin de 24 de ore după ce au fost observate din nou drone, au declarat autorităţile, relatează Reuters.  

autor
Adrian Popovici

„Controlul traficului aerian german a restricţionat operaţiunile de zbor la Aeroportul din München ca măsură de precauţie din cauza semnalării unor drone neconfirmate şi le-a suspendat până la noi dispoziţii”, se arată într-o declaraţie publicată pe site-ul aeroportului.

Un purtător de cuvânt al poliţiei aeroportuare a declarat că ambele piste ale aeroportului din München au fost închise.

Căpitanul unui avion cu destinaţia Londra, al cărui zbor a fost anulat, a informat pasagerii că pistele au fost închise „din cauza apariţiei unor drone în apropierea pistelor de decolare şi aterizare” şi că elicopterele poliţiei se află în aer.

Flightradar24, un serviciu de urmărire a zborurilor, a arătat că cel puţin două zboruri cu destinaţia München zburau în cerc la o anumită distanţă de aeroport.

Citește și
arme Ucraina
Ucraina a lovit cu drone una dintre cele mai mari uzine din Rusia. Moscova răspunde cu atacuri masive

Cel puțin 10 zboruri au fost afectate

Site-ul aeroportului a arătat că cel puţin 10 zboruri cu sosire prevăzută au fost deviate începând cu ora 20:35, ora locală (21:35 ora României).

Potrivit presei locale, multe zboruri au fost deviate către Stuttgart.

„Dacă nu ni se va permite să mai zburăm astăzi, cu siguranţă vor rămâne blocate mai mult de 3.000 de persoane, faţă de ieri”, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

Aeroportul fusese deja închis joi seară timp de câteva ore şi în primele ore ale dimineţii, după observarea unor drone neconfirmate, ceea ce a perturbat zeci de zboruri.

Cu câteva ore mai devreme, vineri, o dronă a fost, de asemenea, observată în apropierea unor instalaţii militare la Erding, la nord-est de capitala Bavariei.

Aviaţia europeană a fost aruncată în haos în repetate rânduri în ultimele săptămâni din cauza apariţiei unor drone, pe care unele autorităţi le-au atribuit Rusiei. Kremlinul a negat orice implicare.

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a promis vineri că va propune o lege care să faciliteze solicitarea de către poliţie a ajutorului armatei pentru doborârea dronelor.

În ziua 100 a mandatului, premierul Bolojan a prezentat o „dare de seamă” dar și planurile pentru următoarele 100 de zile

Sursa: News.ro

Etichete: drone, munchen, alerta,

Dată publicare: 04-10-2025 08:30

Articol recomandat de sport.ro
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
Citește și...
Dovada că NATO a doborât în spațiul său aerian o dronă rusească. Ce a apărut pe un avion de luptă al Alianței | FOTO
Stiri externe
Dovada că NATO a doborât în spațiul său aerian o dronă rusească. Ce a apărut pe un avion de luptă al Alianței | FOTO

Fotografii publicate de armata olandeză surprind un avion de vânătoare invizibil F-35 care poartă o nouă marcă de „kill”, sub forma unei drone ce pare a fi Shahed, după ce aeronava a doborât drone rusești ce au încălcat spațiul aerian al NATO.

Ucraina a lovit cu drone una dintre cele mai mari uzine din Rusia. Moscova răspunde cu atacuri masive
Stiri externe
Ucraina a lovit cu drone una dintre cele mai mari uzine din Rusia. Moscova răspunde cu atacuri masive

Ucraina a atacat cu drone uzina chimică Azot din Perm, la peste 1.000 de kilometri est de Moscova, în cursul dimineţii de vineri, potrivit EFE.

Alertă cu drone la Soci, la scurt timp după discursul lui Putin privind războiul din Ucraina. „Monitorizăm îndeaproape”
Stiri externe
Alertă cu drone la Soci, la scurt timp după discursul lui Putin privind războiul din Ucraina. „Monitorizăm îndeaproape”

Sirenele de alarmă care anunţau un atac cu drone ucrainean au sunat la scurt timp după ce preşedintele rus Vladimir Putin a vorbit joi despre războiul din Ucraina şi alte chestiuni la un forum organizat la Soci, în sud-vestul Rusiei.

Recomandări
În ziua 100 a mandatului, premierul Bolojan a prezentat „darea de seamă” dar și planurile pentru următoarele 100 de zile
Stiri Politice
În ziua 100 a mandatului, premierul Bolojan a prezentat „darea de seamă” dar și planurile pentru următoarele 100 de zile

Reforma administrației este o urgență pentru a ține cheltuielile statului sub control, spune prim-ministrul Ilie Bolojan la bilanțul primelor 100 de zile de guvernare.

Ce conține „raportul Georgescu”, prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, la Copenhaga. DOCUMENT
Stiri Politice
Ce conține „raportul Georgescu”, prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, la Copenhaga. DOCUMENT

Președintele Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni, joi, la Copenhaga, un raport privind războiul hibrid al Rusiei împotriva României, care a dus la anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel București i-a retras mandatul european de arestare. Explicația judecătorilor
Stiri Justitie
Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel București i-a retras mandatul european de arestare. Explicația judecătorilor

Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatelor emise pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 3 Octombrie 2025

43:51

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
03 Octombrie 2025

01:35:38

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28