Putin acuză elitele UE că „alimentează” isteria” unui conflict: „Transmit publicului lor că războiul cu rușii este la ușă”

Glume împletite cu amenințări și un potop de ironii la adresa francezilor, a românilor, dar și a Alianței Transatlantice în ansamblu.

Toate au împănat discursul ținut de președintele rus la ediția de anul acesta a Clubului Internațional de Discuții „Valdai”, organizată la Soci. Vladimir Putin i-a acuzat pe liderii europeni că sunt fie incompetenți, fie mincinoși, atunci când își alertează populațiile că un război cu Moscova bate la poartă.

Aeroportul din Munchen a fost închis, azi-noapte mai multe ore, după ce au fost observate câteva drone în zona pistelor. 20 de curse au fost anulate și peste 3.000 de pasageri au fost afectați.

Însă de la Moscova, suita de incidente cu drone neidentificate din țările europene este tratată cu sarcasm.

Moderator: Vladimir Vladimirovici, de ce trimiteți atâtea drone în Danemarca?

Vladimir Putin: Nu mai fac!

Moderator: Așa, să nu mai trimiteți!

Vladimir Putin: Nu voi mai face asta — în Franța, Danemarca, Copenhaga, Lisabona — oriunde ar putea ajunge... Nu, acum serios vorbind, nici măcar nu avem drone care să poată ajunge la Lisabona.

Moderator: Și ce ziceți de batjocura lui (Trump) care a declarat că Rusia ar fi un tigru de hârtie?

Putin: Trupele rusești dețin inițiativa strategică peste tot. Ei bine, având în vedere că suntem în război cu întregul bloc NATO și cu toate astea noi înaintăm, vi se pare că asta ar arăta că suntem „un tigru de hârtie”? Atunci NATO ce mai este?

După aceste efecte retorice, Putin schimbat foaia și a acuzat țările europene ca manipulează Washingtonul ca să-l convingă să se mobilizeze în cadrul NATO, dar și în sprijinul Ucrainei.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Elitele conducătoare ale Europei unite continuă să alimenteze isteria, să transmită publicului lor că războiul cu rușii este aproape la ușă. Mă gândesc că nici ei nu au cum să creadă că Rusia ar urma să atace NATO – e imposibil de crezut așa ceva, dar își conving propriile popoare de acest lucru. Ce fel de oameni sunt aceștia? Sunt fie incredibil de incompetenți? Sau pur și simplu sunt mincinoși. Vreau doar să le spun europenilor: Calmați-vă! Dormiți liniștiți!”

După ce a ridiculizat îngrijorarea europenilor, Putin s-a contrazis singur și a trecut la amenințări.

Putin: „Pur și simplu nu putem ignora ce se întâmplă. De aceea monitorizăm cu atenție militarizarea tot mai accentuată a Europei. Este doar vorbărie sau a venit momentul să luăm contramăsuri? Răspunsul la aceste amenințări va fi foarte convingător. Noi nu am inițiat niciodată o confruntare militară. Este inutilă, nejustificată și pur și simplu absurdă. Dar dacă totuși cineva dorește să concureze cu noi din punct de vedere militar, nu are decât să încerce”.

Putin nu a uitat nici de posibilitatea ca Washingtonul să furnizeze Kievului rachete Tomahawks.

Putin: „Ar fi imposibil ca Ucraina să folosească rachete Tomahawks fără participarea directă a personalului militar american. Iar asta ar marca o escaladare fără precedent a tensiunilor dintre Rusia si SUA”.

Pe de altă pare, cu autoritatea celor 87% din voturi, obținute anul trecut pentru cel de-al cincilea mandat prezidențial, liderul rus a criticat din nou anularea alegerilor din România. Iritarea lui Putin a fost evidentă, sporită probabil și de recentul scrutin parlamentar din Republica Moldova.

Putin: „Transformarea nesfârșită a procedurilor electorale democratice într-o farsă și manipularea voinței poporului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în România, pur și simplu asta nu va mai funcționa. În curând, vor merge cu interdicțiile până în fundul Iadului!”

Andrei Țărnea, purtător de cuvânt MAE: „Rusia a interferat în procese electorale și a încercat să influențeze alegeri în România așa cum a încercat recent si in Republica Moldova. O face sistematic. Am spus foarte clar anterior că nu vom accepta niciodată lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei venite de la Moscova”.

Liderul de la Kremlin a ironizat si interceptarea în largul coastelor franceze a unui petrolier suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei.

Putin: Păi asta e piraterie. Căutau se pare echipamente militare, drone sau așa ceva. Nu au găsit nimic de genul ăsta, evident. Știți de ce a făcut Franța asta? Din cauza situației politice interne dificile cu care se confruntă elitele din Franța. Vor să distragă atenția populației de la problemele interne, dând vina pe forțe externe, de pildă pe Rusia, pentru ca (Macron) să le poată spune francezilor „Veniți alături de noi, să fim uniți si eu o să vă conduc spre victorie!”, cum a făcut Napoleon”.

Autoritățile franceze suspectează că de pe petrolierul interceptat în urmă cu două zile ar fi putu fi lansate dronele detectate recent în spațiul aerian al Danemarcei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













