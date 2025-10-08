Putin afirmă că Rusia a ocupat aproape 5.000 kmp în Ucraina în 2025. Moscova menține complet inițiativa strategică pe front

08-10-2025 | 10:22
Vladimir Putin
Getty

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi că forţele ruse au ocupat aproape 5.000 kmp de teritoriu în Ucraina în 2025 şi că Moscova păstrează complet iniţiativa strategică pe câmpul de luptă, relatează Reuters.

Sabrina Saghin

Câştigurile teritoriale ale Rusiei din 2025 ar echivala cu aproape 1% din suprafaţa terestră a Ucrainei, Moscova controlând aproape 20% din total.

Putin, care a vorbit la o întâlnire cu comandanţii militari de rang înalt în ziua în care a împlinit 73 de ani, a declarat că forţele ucrainene se retrag în toate sectoarele frontului. El a spus că Kievul încearcă să lovească în profunzimea teritoriului rus, dacă acest lucru nu va ajuta Ucraina să schimbe situaţia după peste 3 ani şi jumătate de război.

„La acest moment, forţele armate ruse deţin pe deplin iniţiativa strategică", a declarat Putin la întâlnirea din apropiere de oraşul Sankt Petersburg, potrivit unei transcrieri făcute publice de Kremlin, preluat de Agerpres.

„În acest an am eliberat aproape 5.000 kmp de teritoriu - 4.900 - şi 212 localităţi", a mai spus Putin.

Forţele ucrainene, a spus el, „retrag de-a lungul liniei de contact, în pofida unor tentative de rezistenţă acerbă".

Forțele ucrainene se retrag

Ministerul Apărării din Rusia a anunţat ocuparea a încă două sate de-a lungul frontului, despre care comandantul armatei ucrainene susţine că se întinde pe 1.250 km.

Armata ucraineană a caracterizat în august recenta ofensivă a Rusiei drept un eşec, în condiţiile în care forţele Moscovei nu au reuşit să cucerească niciun oraş ucrainean major în acest an.

Potrivit versiunii proprii, Kievul a reuşit avansuri teritoriale în regiunea Doneţk, în special în jurul Dobropillia, un oraş din apropierea hubului logistic cheie Pokrovsk.

Preşedintele Volodimir Zelenski a mai spus că forţele ucrainene au recâştigat teren în regiunea de frontieră Sumî, unde Rusia a stabilit un cap de pod.

Generalul Valeri Gherasimov, şeful statului major al forţelor armate ruse, a declarat la reuniunea de marţi că forţele ruse „avansează practic în toate direcţiile". Forţele ucrainene, a spus el, sunt concentrate pe încetinirea avansului rus.

Gherasimov, care conduce efortul de război rus, a declarat că luptele cele mai grele au avut loc în zona Pokrovsk şi în regiunile dinspre Dnepropetrovsk.

Rusia avansează în toate direcțiile

Trupele Moscovei se îndreaptă spre oraşele cheie Siversk şi Kostiantînivka, în principalul teatru de luptă din regiunea Doneţk.

Gherasimov a mai spus că trupele ruse sunt angajate cu forţele ucrainene în oraşul Kupiansk, oraş din nord-estul Ucrainei sub atacurile ruşilor de luni de zile, şi că acestea avansează în regiunile Zaporojie şi Dnepropetrovsk.

De asemenea, acestea înregistrează progreseze în realizarea unor zone-tampon în regiunile Sumî şi Harkov din nord.

Putin a mai spus la reuniunea cu generalii săi că obiectivele Rusiei rămân aceleaşi ca atunci când a lansat „operaţiunea militară specială" în februarie 2022, afirmând că aceasta este menită „să demilitarizeze şi să denazifice" Ucraina.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 08-10-2025 10:22

