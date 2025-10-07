Rusia susține că ucrainenii au încercat să lovească cu o dronă turnul de răcire al Centralei Nucleare din Novovoronej

07-10-2025 | 15:55
Novovoronej

O dronă de luptă a Forțelor Armate Ucrainene a încercat să atace un turn de răcire de la Centrala Nucleară din Novovoronej în noaptea de 7 octombrie, a declarat compania de stat rusă Rosenergoatom, responsabilă cu funcționarea centralei.

Vlad Dobrea

Raportul precizează că drona a fost interceptată prin „mijloace tehnice”. După care s-a ciocnit de turnul de răcire prin evaporare al unității de putere nr. 6 a Centralei Nucleare din Novovoronej, drona a explodat.

Potrivit Rosenergoatom, nu au existat pagube sau victime, dar o „urmă întunecată” a rămas pe turnul de răcire.

„Funcționarea în siguranță a centralei nucleare este asigurată. Nivelurile de radiații de la situl industrial al CNE Novovoronej și din zona înconjurătoare au rămas neschimbate și corespund nivelurilor naturale. Agențiile de aplicare a legii lucrează la fața locului. Incidentul nu a afectat funcționarea centralei”, a declarat compania.

În raportul său privind dronele doborâte, Ministerul Apărării rus a relatat că, în noaptea de 7 octombrie, sistemele de apărare aeriană au doborât 18 drone ucrainene în regiunea Voronej.

Sursa: meduza.io

Etichete: Rusia, centrala nucleara, drona, Novovoronej,

Dată publicare: 07-10-2025 15:55

Un responsabil al Federaţiei japoneze de fotbal a fost arestat pe un aeroport din Paris şi condamnat în Franţa la o pedeapsă cu suspendare de 18 luni după ce a vizionat pornografie infantilă la bordul unui avion, a anunţat marţi o sursă judiciară.

 

Gruparea islamistă palestiniană Hamas a acceptat marţi să predea armele unui comitet egipteano-palestinian, dar a respins categoric predarea conducerii Fâşiei Gaza unui comitet internaţional de tranziţie, a declarat agenţiei EFE o sursă palestiniană. 

Dorinţa exprimată de preşedintele SUA, Donald Trump, de a afla ce vrea să facă Ucraina cu rachetele americane Tomahawk, dacă le va primi, a stârnit ironia vicepreşedintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, relatează TASS.

Alertă în sudul țării. Ciclonul Barbara a ajuns deasupra României. Școlile se închid miercuri în București, Ilfov, Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu. Astăzi, după ora 21, Capitala și cinci județe vor intra sub cod roșu de ploi torențiale.

Surse din rândul Curții Constituționale au precizat pentru Știrile Pro TV că judecătorii CCR vor amâna din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților.  

Coaliţia s-a reunit, astăzi, în şedinţă, la Palatul Victoria, de la ora 14.00, pentru a finaliza negocierile privind reforma din administraţia locală.

