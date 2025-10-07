Rusia susține că ucrainenii au încercat să lovească cu o dronă turnul de răcire al Centralei Nucleare din Novovoronej

O dronă de luptă a Forțelor Armate Ucrainene a încercat să atace un turn de răcire de la Centrala Nucleară din Novovoronej în noaptea de 7 octombrie, a declarat compania de stat rusă Rosenergoatom, responsabilă cu funcționarea centralei.

Raportul precizează că drona a fost interceptată prin „mijloace tehnice”. După care s-a ciocnit de turnul de răcire prin evaporare al unității de putere nr. 6 a Centralei Nucleare din Novovoronej, drona a explodat.

Potrivit Rosenergoatom, nu au existat pagube sau victime, dar o „urmă întunecată” a rămas pe turnul de răcire.

„Funcționarea în siguranță a centralei nucleare este asigurată. Nivelurile de radiații de la situl industrial al CNE Novovoronej și din zona înconjurătoare au rămas neschimbate și corespund nivelurilor naturale. Agențiile de aplicare a legii lucrează la fața locului. Incidentul nu a afectat funcționarea centralei”, a declarat compania.

În raportul său privind dronele doborâte, Ministerul Apărării rus a relatat că, în noaptea de 7 octombrie, sistemele de apărare aeriană au doborât 18 drone ucrainene în regiunea Voronej.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













