În acest context, șeful Serviciului de Informații Externe al Estoniei atrage atenția că forțele Moscovei nu reușesc să avanseze notabil pe câmpul de luptă, dar și că sancțiunile occidentale erodează treptat resursele Rusiei.

500 de drone ucrainene au atacat în valuri ținte din Rusia, cu precădere din regiunea Moscovei, în cel mai amplu raid de la începutul războiului. Operațiunea a fost menita să răzbune atacul masiv comis joia trecuta de ruși asupra Kievului și soldat cu 24 de victime civile.

O bună parte dintre dronele ucrainene au reușit să străpungă cu succes multiplele linii de apărare antiaeriană. Capitala rusă este protejată de două inele dense de sisteme de apărare antiaeriană, pe lângă pozițiile amplasate chiar în interiorul orașului. E vorba mai ales de baterii S-400, sisteme de rachete și tunuri antiaeriene Pantsir-S1 și Tor.

Ucrainenii au vizat mai multe obiective strategice din Moscova, inclusiv o unitate industrială care produce microcipuri, sisteme optice și robotică militară, dar și o stație de pompare a petrolului și o rafinărie. Cel puțin patru persoane au murit, dintre care trei în apropierea Moscovei.

De la Kiev, Volodimir Zelenski a lăudat capacitățile de atac ale Ucrainei și a anunțat că lucrurile nu se vor opri aici.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: ”Regiunea Moscovei este zona cea mai bine protejată cu sisteme rusești de apărare aeriană. Ele acoperă cel mai bine centrul de putere. Dar capabilitățile ucrainene de lovire la distanță reușesc deja să le depășească. Războiul, în mod destul de previzibil, se întoarce spre locul lui de origine”.

Analiștii ucraineni spun că, pentru succesul unui atac, decisive sunt informațiile pentru identificarea "punctelor oarbe" în apărarea Rusiei, planificarea traseului și tacticile adecvate de angajare.

Întrebat de un reporter care mai e rostul rachetelor Sarmat deținute dacă acestea nu garantează victoria pe front, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin a sustinut că existența Rusiei nu este amenințată.

Dmitri Peskov: ”Avem aceste bombe puternice. Și ce dacă? Se dovedește că o putere nucleară poate fi atacată. Uitați-vă, dar existența unei puteri nucleare nu poate fi amenințată. Acesta este fundamentul descurajării nucleare”.

În ultimele ore, și Rusia a atacat Ucraina, țintind cu precădere orașele Odesa și Dnipro.