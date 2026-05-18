Incidentul s-a produs în ajunul vizitei în China a preşedintelui rus Vladimir Putin.

"Ruşii nu puteau să nu ştie ce navă se afla pe mare", a afirmat la rândul său preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o postare pe X.

Luni dimineaţă, "o dronă duşmană de luptă a atacat cargoul KSL DEYANG, care se afla în mare aproape de regiunea Odesa", au precizat forţele navale ucrainene pe reţeaua Telegram.

Acesta au publicat o fotografie cu o urmă neagră în zona în care se află timona navei, care pare să fie locul în care a lovit drona.

"Rusia demonstrează încă o dată că atacurile sale reprezintă o ameninţare nu numai pentru Ucraina, este acum un risc chiar pentru partenerii săi, ale căror nave se află în Marea Neagră", au adăugat forţele navale.

Nava a fost uşor avariată, dar nimeni nu a fost nici ucis, nici rănit, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al forţelor navale ucrainene, Dmitro Pletenciuk.

Nava, sub pavilionul Insulelor Marshall, aparţine unui proprietar chinez şi are de un echipaj chinez, au mai precizat forţele navale.

"Nava intra în zona portuară pentru încărcare. După ce a fost lovită noaptea de o dronă Shahed, echipajul a gestionat singur consecinţele" şi "nava şi-a continuat drumul spre portul de destinaţie", a mai precizat Pletenciuk.

O a doua navă, sub pavilionul Guineei-Bissau. a fost lovită tot de o dronă în aceeaşi zonă, a adăugat administraţia ucraineană a porturilor maritime.

"Cele două nave au suferit scurte incendii, pe care echipajele le-au stins rapid prin propriile mijloace. Potrivit primelor informaţii, nu s-a înregistrat nicio victimă", potrivit aceleiaşi surse.

Rusia a lansat 524 de drone de luptă şi 22 de rachete asupra Ucrainei în noaptea de duminică spre luni, vizând în special Odesa şi Dnepr, a afirmat la rândul său preşedintele Zelenski.