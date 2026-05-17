La trei zile după atacurile sângeroase ale ruşilor asupra Kievului, la care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis o ripostă, ministerul Apărării de la Moscova a comunicat că apărarea antiaeriană rusă a doborât 556 de drone în intervalul orar 22:00-7:00, orele locale (19:00-04:00 GMT).

Ucrainenii au vizat 14 regiuni din Rusia.

În regiunea Moscova, guvernatorul Andrei Vorobiov a raportat că s-au înregistrat trei morţi.

Chiar în capitală, primarul Serghei Sobianin a afirmat că au fost interceptate peste 80 de drone, dar o lovitură a rănit 12 oameni, "mai ales muncitori", în apropierea unei rafinării a cărei producţie nu a fost afectată.