Putin a „orchestrat” un exercițiu nuclear militar. Rușii au testat rachetele Iars, Sineva şi bombardierele Tu-95

Preşedintele rus Vladimir Putin a supervizat miercuri, de la Kremlin, un exerciţiu al triadei nucleare ruse – manevre terestre, navale şi aeriene pentru testarea pregătirii şi a comandamentului.

"Astăzi avem exerciţii de rutină, repet, de rutină, privind folosirea forţelor nucleare", a declarat Putin într-un videoclip postat pe canalul de Telegram al Kremlinului.

El a ordonat lansarea manevrelor triadei nucleare în prezenţa prin videoconferinţă a ministrului apărării, Andrei Belousov, şi a şefului Statului Major, generalul Valeri Gherasimov.

Acest program de exerciţii militare - ultimul de acest fel având loc în urmă cu doi ani - are rolul de a testa "procedura de autorizare a utilizării armelor nucleare", a explicat Gherasimov.

În ce au constat exercițiile militare

Unul din exerciţiile efectuate a constat în lansarea unei rachete balistice intercontinentale Iars - cu o rază de acţiune de până la 12.000 de kilometri - de la Cosmodromul Pleseţk, situat la circa 800 de kilometri nord de Moscova. Racheta a fost lansată către poligonul Kura din Peninsula Kamceatka, la o distanţă de peste 6.000 de kilometri de locul de lansare.

Întru-un alt exerciţiu, submarinul nuclear Briansk a lansat o rachetă balistică Sineva din Marea Barenţ, iar în componenta aeriană a manevrelor mai multe bombardiere strategice Tupolev Tu-95C au lansat rachete de croazieră.

"Toate obiectivele manevrelor au fost îndeplinite", a indicat preşedinţia rusă.

Rusia efectuează cu regularitate exerciţii ale forţelor sale nucleare pentru a testa pregătirea operaţională a acestora şi pentru a le reaminti adversarilor săi că deţine cel mai mare arsenal nuclear din lume, într-o perioadă de tensiuni în creştere cu Occidentul.

"Exerciţiul a testat nivelul de pregătire al comandamentului militar şi abilităţile practice ale personalului operaţional în organizarea controlului forţelor subordonate", a mai transmis Kremlinul.

Şi NATO şi-a lansat la începutul acestei luni propriile exerciţii nucleare anuale, cu avioane de vânătoare F-35A şi bombardiere B-52 printre cele aproximativ 60 de avioane mobilizate de 13 ţări participante la exerciţiul Steadfast Noon, găzduit de Belgia şi Olanda.

Putin a propus anterior Statelor Unite prelungirea cu un an a tratatului START III, ultimul tratat privind dezarmarea nucleară încă în vigoare între Rusia şi SUA, care expiră în februarie anul viitor. Preşedintele american Donald Trump a răspuns că i se pare "o idee bună", dar cele două părţi nu au început încă negocierile în vederea prelungirii tratatului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













