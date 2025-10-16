Hamas returnează încă două cadavre: 10 din cele 28 de victime au fost repatriate, tensiuni cresc între Israel și Hamas

Hamas a mai trimis în Israel două dintre trupurile ostaticilor morți în Fâșia Gaza. În total, au repatriat 10 dintre cele 28 de persoane ce au pierit în captivitate.

Probele ADN arată că unul dintre cei decedați nu face parte din grupul răpiților și nu a fost identificat. Între timp, în ciuda acordului, tensiunile dintre Israel și Hamas cresc.

Asta în condițiile în care gruparea teroristă transmite că nu va putea recupera și trimite toate trupurile promise, așa cum prevede înțelegerea.

De profesie inginer, Tal Haimi, israelianul care avea şi cetăţenie română datorită părinţilor născuţi în ţara noastră, făcea parte din unitatea de apărare a kibutului Nir Ițhak. Pe 7 octombrie, bărbatul de 41 de ani s-a repezit să-şi apere familia şi comunitatea. Autorităţile israeliene au tras concluzia că a fost ucis chiar în acea zi, iar trupul lui a fost târât în Gaza. Soţia lui Ela era însărcinată cu al patrulea copil, un băieţel, pe care l-a adus pe lume după exact 7 luni.



Udi Goren , vărul lui Tal Haimi: ”Nu ne putem regăsi liniștea cât timp există această incertitudine. Până nu îi vom recupera trupul, va persista un gram de îndoială. Ce s-a întâmplat? Unde e? Poate s-a făcut o greșeală...Abia după ce va fi adus acasă îl vom putea jeli. Pentru ca, dacă îl visează, copiii lui să aibă un mormânt la care să meargă”.

Între timp, cei întorşi acasă luni după 2 ani de captivitate află abia acum ce s-a întâmplat pe 7 octomrbie 2023, că le-au fost ucişi fraţi, părinţi ori prieteni.

La rândul lor rudele au parte de mărturisiri zguduitoare.



Anat Angerst: ”Ne-a povestit că a fost torturat, mai ales în primele luni. Mult timp a fost singur ținut singur, în deplină izolare și mi-a spus: „Mamă, și în cele mai dificile momente, am știut că nu mă voi supune acestor monștri, că nu mă las înfrânt și la tine mă gândeam în cele mai brutale situații”.



Idit Ohel, mama ostaticului eliberat Alon Ohel: ”Alon a supraviețuit în tuneluri cu o rană de șrapnel la ochiul drept și o leziune la cap cauzată de șrapnel. În timpul captivității, a fost suturat neglijent cât timp șrapnelul era încă în corpul său, provocându-i dureri de cap”.

La rândul lui Donald Trump a anunțat începutul fazei a doua din planul de pace în 20 de puncte semnat în Egipt. Asta deși Hamas nu și-a respectat complet nici angajamentul din prima etapă.



Donald Trump, președintele Statelor Unite: ”Le-am zis (liderilor Hamas) că trebuie să renunțe la arme și că dacă nu vor face asta, îi vom dezarma noi. Și vom face asta repede și probabil folosind violența. Dar vor renunța la arme”.

Președintele american nu a părut îngrijorat de faptul că, odată armata israeliană retrasă, luptătorii Hamas au început să-și execute rivalii.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: ”E vorba de niște grupări foarte rele pe care (Hamas) le-a eliminat. Au ucis mai mulți membri ale acestor grupări. Nu m-a deranjat prea mult, să fiu sincer cu voi”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













