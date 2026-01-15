Reacția Rusiei privind trupele NATO trimise în Groenlanda. „Promovează agenda antirusă şi antichineză”

Diplomaţia rusă şi-a exprimat joi „îngrijorarea gravă” faţă de trimiterea de trupe suplimentare ale NATO în Groenlanda, acuzând Alianţa Nord-Atlantică de accelerarea militarizării regiunii arctice, pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai accentuate.

Reacţia Moscovei vine după o întâlnire desfăşurată la Casa Albă între lideri americani, danezi şi groenlandezi, în urma căreia a fost anunţată o consolidare a prezenţei militare aliate în Groenlanda.

„În loc să desfăşoare o activitate constructivă în cadrul instituţiilor existente, în special în Consiliul Nord-Atlantic, NATO a ales calea unei militarizări accelerate a Nordului şi a întărit prezenţa sa militară de acolo sub pretextul imaginar al unei ameninţări în creştere a Moscovei şi Beijingului”, a denunţat, într-un comunicat, ambasada Rusiei la Bruxelles, unde se află sediul Alianţei, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Reprezentanţa diplomatică rusă a susţinut că „declaraţiile răsunătoare ale Washingtonului privind Groenlanda sunt folosite de Alianţă numai pentru a-şi promova agenda antirusă şi antichineză”, calificând discursul occidental drept o „retorică agresivă”.

„Arctica trebuie să rămână un teritoriu al păcii, dialogului şi colaborării echitabile”, a pledat ambasada rusă, reiterând poziţia Moscovei privind statutul regiunii.

Preşedintele american Donald Trump şi-a reafirmat la începutul lunii ianuarie opiniile privind Groenlanda, teritoriu arctic aflat sub suveranitate daneză. Liderul de la Casa Albă a susţinut în repetate rânduri că Statele Unite au nevoie de Groenlanda din motive de „securitate naţională”, în special pentru a limita influenţa Rusiei şi Chinei în Arctica, fără a exclude posibilitatea recurgerii la forţă pentru a prelua controlul asupra teritoriului.

Groenlanda, vitală pentru „Domul de Aur”

Totodată, Trump a apreciat că Groenlanda este „vitală” pentru realizarea „Domului de aur”, proiectul american de scut antirachetă.

Pe de altă parte, vicepremierul groenlandez Mute Egede a declarat miercuri că soldaţi din mai multe ţări NATO vor fi prezenţi în Groenlanda „în următoarele zile”, după întâlnirea de la Casa Albă dintre oficiali americani, danezi şi groenlandezi.

„O creştere a numărului de zboruri şi de nave este aşteptată”, a afirmat Egede într-o conferinţă de presă, precizând că este vorba despre „exerciţii”.

În acest context, Franţa, Suedia, Germania şi Norvegia au anunţat miercuri că vor desfăşura personal militar în Groenlanda pentru o misiune de recunoaştere. Potrivit unei surse din Ministerul francez al Apărării, această desfăşurare are loc în cadrul exerciţiului danez „Arctic Endurance”.

