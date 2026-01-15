Reacția Rusiei privind trupele NATO trimise în Groenlanda. „Promovează agenda antirusă şi antichineză”

15-01-2026 | 13:15
serghei lavrov
Getty

Diplomaţia rusă şi-a exprimat joi „îngrijorarea gravă” faţă de trimiterea de trupe suplimentare ale NATO în Groenlanda, acuzând Alianţa Nord-Atlantică de accelerarea militarizării regiunii arctice, pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai accentuate.

Mihai Niculescu

Reacţia Moscovei vine după o întâlnire desfăşurată la Casa Albă între lideri americani, danezi şi groenlandezi, în urma căreia a fost anunţată o consolidare a prezenţei militare aliate în Groenlanda.

„În loc să desfăşoare o activitate constructivă în cadrul instituţiilor existente, în special în Consiliul Nord-Atlantic, NATO a ales calea unei militarizări accelerate a Nordului şi a întărit prezenţa sa militară de acolo sub pretextul imaginar al unei ameninţări în creştere a Moscovei şi Beijingului”, a denunţat, într-un comunicat, ambasada Rusiei la Bruxelles, unde se află sediul Alianţei, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Reprezentanţa diplomatică rusă a susţinut că „declaraţiile răsunătoare ale Washingtonului privind Groenlanda sunt folosite de Alianţă numai pentru a-şi promova agenda antirusă şi antichineză”, calificând discursul occidental drept o „retorică agresivă”.

„Arctica trebuie să rămână un teritoriu al păcii, dialogului şi colaborării echitabile”, a pledat ambasada rusă, reiterând poziţia Moscovei privind statutul regiunii.

Citește și
Donald Trump
Donald Trump vrea să cumpere Groenlanda, deși americanii nu-i susțin planul. Doar 17% sunt de acord cu tranzacția

Preşedintele american Donald Trump şi-a reafirmat la începutul lunii ianuarie opiniile privind Groenlanda, teritoriu arctic aflat sub suveranitate daneză. Liderul de la Casa Albă a susţinut în repetate rânduri că Statele Unite au nevoie de Groenlanda din motive de „securitate naţională”, în special pentru a limita influenţa Rusiei şi Chinei în Arctica, fără a exclude posibilitatea recurgerii la forţă pentru a prelua controlul asupra teritoriului.

Groenlanda, vitală pentru „Domul de Aur”

Totodată, Trump a apreciat că Groenlanda este „vitală” pentru realizarea „Domului de aur”, proiectul american de scut antirachetă.

Pe de altă parte, vicepremierul groenlandez Mute Egede a declarat miercuri că soldaţi din mai multe ţări NATO vor fi prezenţi în Groenlanda „în următoarele zile”, după întâlnirea de la Casa Albă dintre oficiali americani, danezi şi groenlandezi.

„O creştere a numărului de zboruri şi de nave este aşteptată”, a afirmat Egede într-o conferinţă de presă, precizând că este vorba despre „exerciţii”.

În acest context, Franţa, Suedia, Germania şi Norvegia au anunţat miercuri că vor desfăşura personal militar în Groenlanda pentru o misiune de recunoaştere. Potrivit unei surse din Ministerul francez al Apărării, această desfăşurare are loc în cadrul exerciţiului danez „Arctic Endurance”.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 15-01-2026 12:31

Primele trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța și Germania, au început să sosească în Groenlanda
Primele trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța și Germania, au început să sosească în Groenlanda

Trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța, Germania, Norvegia și Suedia, au început să sosească în Groenlanda pentru a contribui la consolidarea securității acestei insule arctice.

Donald Trump vrea să cumpere Groenlanda, deși americanii nu-i susțin planul. Doar 17% sunt de acord cu tranzacția

Președintele Donald Trump insistă că SUA trebuie să cumpere Groenlanda, deși planul nu are sprijin intern, fiind respins de majoritatea americanilor, potrivit unui sondaj recent.

 

Trump râde de puterea Danemarcei de a garanta securitatea Groenlandei: „Vor mai pune un câine în plus la sanie”

La Washington, întâlnirea secretarului de stat Marco Rubio și a vicepreședintelui american J.D. Vance cu miniștrii de Externe din Danemarca și Groenlanda s-a încheiat după 50 de minute.

Răspunsul Danemarcei după întâlnirea de la Casa Albă. Singura putere nucleară din UE trimite trupe la exerciții în Groenlanda

Mai multe trupe NATO vor fi prezente în Groenlanda „în următoarele zile”, a afirmat miercuri viceprim-ministrul groenlandez după o întâlnire la Casa Albă între lideri danezi, groenlandezi şi americani.

Groenlanda poate fi aliat al SUA fără a fi „deținută” de Statele Unite, afirmă ministrul de externe al Groenlandei

Miniștrii de externe danez ars Løkke Rasmussen și groenlandez Vivian Motzfeldt au susținut o conferință de presă în urma discuțiilor de la Casa Albă cu vicepreședintele și secretarul de stat al SUA.

Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească "a reuşit să facă faţă" unui "război hibrid"
Președintele Nicușor Dan: În 2025, democraţia românească ”a reuşit să facă faţă” unui ”război hibrid”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că democrația din România a reușit în 2025 să înfrunte cu succes ”un război hibrid”, după ”un ciclu electoral prelungit, care n-a fost lipsit de dificultăţi”.  

CAB respinge suspendarea comitetului pentru reforma justiției creat de Ilie Bolojan. CSM critică existența grupului de lucru

Judecătorii de la Curtea de Apel București au respins cererea de suspendare a activității Comitetului pe justiție constituit la inițiativa premierului Ilie Bolojan. Activitatea, dar și formarea grupului este criticată și de CSM.

