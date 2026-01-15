Trump râde de puterea Danemarcei de a garanta securitatea Groenlandei: „Vor mai pune un câine în plus la sanie”

15-01-2026 | 09:30
La Washington, întâlnirea secretarului de stat Marco Rubio și a vicepreședintelui american J.D. Vance cu miniștrii de Externe din Danemarca și Groenlanda s-a încheiat după 50 de minute.

„Suntem de acord că nu suntem de acord”, aceasta ar fi principala concluzie, potrivit șefului diplomației daneze.

Cu alte cuvinte, situația este tensionată, iar pozițiile rămân diametral opuse. Totuși, oficialii europeni s-au arătat încrezători că dezbaterea va continua în termeni rezonabili și că va fi consolidată cooperarea cu Statele Unite.

După discuțiile de la Washington, danezii i-au transmis încă o dată lui Donald Trump că au făcut deja primii pași pentru a întări măsurile de securitate în zona Groenlandei.

Lars Løkke Rasmussen, ministrul danez de Externe: „Regatul Danemarcei și-a intensificat deja contribuția prin alocarea de fonduri suplimentare pentru capacități militare, nu pentru sănii trase de câini, ci pentru nave, drone, avioane de vânătoare etc. Și suntem cu siguranță pregătiți să facem mai mult”.

Însă președintele american nu pare să ia în seama promisiunile Danemarcei...

Donald Trump: „Groenlanda este foarte importantă pentru securitatea națională, inclusiv a Danemarcei. Și problema este că Danemarca nu poate face nimic în cazul în care Rusia sau China vor dori să ocupe Groenlanda. Dar noi putem face absolut orice. Ați aflat asta săptămâna trecută, cu Venezuela. Putem face tot posibilul ca astfel de lucruri să nu se întâmple. Dar nu ne putem baza că Danemarca va fi în stare să se apere. Doar știți că vorbeau luna trecută că vor mai pune un câine în plus să tragă la sanie și vorbeau serios despre asta”.

După întâlnirea cu oficialii de la Washington, șeful diplomației daneze a mărturisit că toată această presiune din partea Statelor Unite a creat o situație fără precedent.

Lars Løkke Rasmussen, ministrul danez de Externe: „Pentru noi, ideea de a nu respecta integritatea teritorială a Regatului Danemarcei și dreptul la autodeterminare al poporului groenlandez sunt, desigur, total inacceptabile. Drept urmare, suntem în continuare într-un dezacord fundamental (cu SUA). Dar suntem de acord că nu suntem de acord și, prin urmare, vom continua discuțiile. Am decis să formăm un grup de lucru la nivel înalt pentru a vedea dacă putem găsi o cale comună de urmat”.

În cele din urmă, și președintele Donald Trump a dat de înțeles că mai lasă loc pentru discuții...

Donald Trump: „Am o relație foarte bună cu Danemarca și vom vedea cum se va rezolva totul. Cred că se va rezolva cumva”.

Emma Burrows, The Associated Press: „Groenlanda este importantă pentru că, pe măsură ce ghețarii se topesc, acolo se deschide posibilitatea unor rute comerciale mai scurte către Asia. De asemenea, va deveni mai ușoară exploatarea depozitelor de minerale critice, atât de necesare pentru tehnologie, computere și telefoane. Trump spune și că vrea insula ca să consolideze securitatea SUA și să descurajeze Rusia și China, însă experții îi răspund că poate face ce dorește și fără să dețină insula”.

Dată publicare: 15-01-2026 07:53

