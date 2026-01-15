„Motorul economic” al Europei iese din recesiune după doi ani. Germania revine pe plus, cu investiții în apărare

15-01-2026 | 13:30
Economia Germaniei a crescut cu 0,2% în 2025, încheind o perioadă de doi ani consecutivi de recesiune, arată datele publicate joi de Oficiul federal de statistică (Destatis), transmit DPA şi Reuters.

Adrian Popovici

Este o veste bună pentru planurile cancelarului Friedrich Merz, care a preluat mandatul în mai.

Cea mai mare economie europeană a înregistrat un avans de 0,2% în trimestrul patru din 2025, comparativ cu precedentele trei luni. Datele sunt în linie cu previziunile analiştilor.

Stimulată de investiţiile record în infrastructură şi apărare, economia Germaniei ar urma să se redreseze în 2026, dar probeleme structurale, cum ar fi costurile ridicate cu energia şi sporirea concurenţei ar putea continua să submineze poziţia industrială a ţării în următorii ani.

"După doi ani de recesiune, economia germană, şi-a a revenit. Creşterea vine în principal în urma majorării consumului gospodăriilor şi a cheltuielilor guvernamentale", a apreciat Ruth Brand, preşedintele Destatis.

Consumul gospodăriilor a crescut cu 1,4% anul trecut, dar investiţiile au scăzut cu 0,5%, comparativ cu anul precedent.

Sursa: Agerpres

