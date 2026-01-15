Răspunsul Danemarcei după întâlnirea de la Casa Albă. Singura putere nucleară din UE trimite trupe la exerciții în Groenlanda

15-01-2026 | 07:18
nava, exercitiu militar, groenlanda, danemarca
AFP

Mai multe trupe NATO vor fi prezente în Groenlanda „în următoarele zile”, a afirmat miercuri viceprim-ministrul groenlandez după o întâlnire la Casa Albă între lideri danezi, groenlandezi şi americani.

Adrian Popovici

„Soldaţii NATO ar urma să aibă o prezenţă mai mare în Groenlanda începând de astăzi şi în zilele următoare. Se aşteaptă o creştere a numărului de zboruri şi de nave militare”, a declarat Mute Egede într-o conferinţă de presă, referindu-se la "exerciţii" militare.

Franța și Germania au anunțat că vor trimite trupe în Groenlanda împreună cu alte țări europene, în contextul în care președintele american Donald Trump a intensificat amenințările de a cuceri insula arctică, notează Le Monde.

„Forțele armate daneze desfășoară, începând de astăzi, capacități și unități legate de (...) activități de exerciții. În perioada următoare, acest lucru va duce la o prezență militară sporită în Groenlanda și în jurul acesteia, incluzând aeronave, nave și soldați, inclusiv din partea aliaților NATO”, a declarat Ministerul Apărării danez într-un comunicat.

Desfășurarea unei echipe de recunoaștere a Bundeswehrului formată din 13 membri în capitala Groenlandei, Nuuk, joi, a avut loc la invitația Danemarcei, a declarat Ministerul Apărării german. Potrivit Berlinului, misiunea are ca scop „explorarea condițiilor-cadru pentru posibile contribuții militare în sprijinul Danemarcei în asigurarea securității în regiune”.

armata germania, Bundeswehr
Bild: Germania se pregătește să trimită primele trupe în Groenlanda zilele viitoare, independent de NATO

Singura putere nucleară din UE își trimite soldații la exerciții în Groenlanda

Franța, singura putere nucleară din Uniunea Europeană, a confirmat, de asemenea, că va trimite trupe în Groenlanda, după o întâlnire importantă între oficialii americani, danezi și groenlandezi la Washington. Suedia a declarat, de asemenea, că va participa la misiunea militară europeană.

„Unii ofițeri din cadrul Forțelor Armate Suedeze sosesc astăzi în Groenlanda. Aceștia fac parte dintr-un grup format din mai multe țări aliate. Împreună, vor pregăti evenimente în cadrul exercițiului danez Operațiunea Arctic Endurance”, a scris premierul suedez Ulf Kristersson într-o declarație pe X, adăugând că personalul a fost trimis „la cererea Danemarcei”.

După întâlnirea de miercuri cu oficialii americani, printre care vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, ministrul danez de externe Lars Lokke Rasmussen a declarat că „este clar că președintele dorește să cucerească Groenlanda”, lucru pe care l-a considerat „absolut inutil”.

Donald Trump, vorbind după întâlnirea la care nu a participat, a adoptat pentru prima dată o atitudine conciliantă față de Groenlanda, recunoscând interesele Danemarcei, chiar dacă a afirmat din nou că nu exclude nicio opțiune.

„Am o relație foarte bună cu Danemarca și vom vedea cum se vor desfășura lucrurile. Cred că se va rezolva ceva”, a spus Trump, fără a da mai multe explicații. El a afirmat din nou că Danemarca ar fi neputincioasă dacă Rusia sau China ar dori să ocupe Groenlanda, dar a adăugat: „Putem face tot ce este în puterea noastră”.

Sursa: News.ro

