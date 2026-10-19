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Protestele din Franța, urmate de jafuri violente. Ceasuri Rolex și genți de lux, prezentate drept pradă pe TikTok. FOTO & VIDEO

Stiri externe
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Proteste franta
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Unii dintre participanții la jafurile comise în weekend în Franța, în timpul manifestațiilor din 17 octombrie, se laudă pe rețelele sociale cu bunurile furate. 

autor
Mihaela Ivăncică

Unii își afișează chiar chipurile în videoclipurile în care prezintă prada, în timp ce pe platformele de vânzări online au apărut anunțuri suspecte cu produse care ar proveni din aceste jafuri, scrie ledauphine.com.

Începând de duminică dimineață, mai mulți utilizatori ai rețelelor sociale au publicat imagini cu obiectele pe care susțin că le-au furat în timpul jafurilor din weekend, desfășurate în marja manifestațiilor din 17 octombrie.

„Mi-am făcut profitabilă ziua de 17 octombrie”, a scris unul dintre aceștia pe TikTok, într-un videoclip în care își prezenta prada. Printre obiectele afișate se numărau trei ceasuri Rolex și mai multe genți de lux.

Un alt utilizator a publicat imagini cu o geantă plină de smartphone-uri și tablete. În videoclip apare și o mână cu un tatuaj ușor de recunoscut.

Produse suspecte, scoase la vânzare pe internet

În paralel, pe platforme de vânzări online și de comercializare a produselor second-hand, precum Vinted și Leboncoin, au început să apară anunțuri suspecte care promovează bunuri ce ar proveni din jafuri.

Printre produsele oferite spre vânzare se numără articole de machiaj, pantofi sport, parfumuri, jocuri video și chiar tricouri de fotbal care au încă atașate etichetele antifurt.

Unii dintre cei care publică astfel de anunțuri afirmă chiar în descriere că obiectele scoase la vânzare au fost furate în timpul jafurilor. Aceste declarații au stârnit reacții în mediul online, numeroși utilizatori cerând platformelor să elimine anunțurile respective.

În același timp, alți utilizatori publică anunțuri prin care caută să cumpere bunuri provenite din furturi. Astfel de solicitări sunt la fel de condamnabile precum ofertele de vânzare a produselor furate.

UE condamnă jafurile

Uniunea Europeană a cerut luni Franţei să „protejeze" dreptul la proteste paşnice, condamnând în acelaşi timp ca „inacceptabile" jafurile şi incendiile intenţionate care au avut loc în weekend, relatează Agerpres, care citează AFP.

„Persoanele care demonstrează paşnic nu ar trebui să fie echivalate cu cele care comit acte de violenţă", a subliniat un purtător de cuvânt al Comisiei, Markus Lammert.

„Incendiile intenţionate, jafurile şi atacurile împotriva persoanelor sau a clădirilor publice sunt inacceptabile", a adăugat el.

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Comisia Europeană a declarat, de asemenea, că este în „contact strâns" cu Arcom, autoritatea franceză de reglementare digitală, şi este pregătită să o asiste pentru a se asigura că platformele de socializare îşi respectă obligaţiile, în special interdicţia de a disemina mesaje care incită la violenţă.

„Când platformele online suspectează că ar putea fi comise acte criminale, acestea sunt obligate să informeze în mod proactiv autorităţile", a reamintit Thomas Regnier, purtătorul de cuvânt al UE pe probleme digitale, precizând că o nouă întâlnire cu Arcom este programată pentru luni.

„Simţim cu toţii furie şi ruşine"

„Simţim cu toţii furie şi ruşine în această seară", a declarat preşedintele francez Emmanuel Macron duminică seara, cerând oamenilor să nu-i "confunde" pe manifestanţii cu "cereri legitime" cu "cei care au distrus, au spart şi au jefuit", relatează AFP.

„Este insuportabil să vezi străzile oraşelor noastre devastate în acest fel", şi-a exprimat el regretul într-un discurs adresat poporului francez, dându-le asigurări comercianţilor şi artizanilor afectaţi de jafuri de „sprijinul" său.

„Câteva sute de mii" de manifestanţi au avut „cereri legitime", a mai declarat şeful statului, îndemnând oamenii să nu-i „confunde" cu cei care au produs distrugeri.

Totodată, el a promis "transparenţă" în ceea ce priveşte strategia poliţienească utilizată sâmbătă, în contextul în care guvernul se confruntă cu critici intense în urma devastării a numeroase afaceri şi clădiri publice din mai multe oraşe franceze importante.

Macron a cerut guvernului, şi în special ministrului de Interne, Laurent Nurez, să „înveţe toate lecţiile" din evenimentele de sâmbătă „în ceea ce priveşte informaţiile şi pregătirea".

„Aştept răspunsuri clare şi va exista o transparenţă completă", a promis el.

În acelaşi timp, Macron a mai spus că „cei care au distrus trebuie să plătească, iar cei care au jefuit trebuie să ramburseze".

„Prefecţii vor lua decizii împreună cu primarii pentru a proteja oraşele noastre, clădirile noastre publice şi afacerile noastre", a declarat preşedintele în acest discurs ca răspuns la jafurile şi violenţele care au avut loc sâmbătă.

De asemenea, el a cerut proceduri judiciare „exemplare". „Nu vom face niciun compromis", a reiterat el.

Conform unui bilanţ al Ministerului de Interne, citat de AFP, aproape 2.400 de persoane au fost arestate sâmbătă în Franţa, în timpul zilei de proteste împotriva costului ridicat al vieţii, marcată de violenţe, iar aproape o mie de ofiţeri de poliţie şi jandarmi au fost răniţi.

Mai exact, 2.397 de arestări au fost efectuate în această zi, care a degenerat în haos, cu violenţe multiple şi jafuri numeroase. În total, 997 de ofiţeri de poliţie şi jandarmi au fost răniţi, dintre care şapte grav.

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Sursa: Agerpres ledauphine.fr

Etichete: Franta, proteste, jafuri,

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