Mitingul a făcut parte dintr-o mişcare de protest declanşată după prăbuşirea acoperişului unei gări din oraşul Novi Sad, nordul Serbiei, în noiembrie 2024, incident soldat cu 16 morţi.

Un vorbitor, student la inginerie electrică, a descris alegerile ca o şansă pentru un "guvern onest, libertate şi o viaţă demnă", potrivit agenţiei de ştiri Beta.

Mişcarea condusă de studenţi, care au ocupat practic toate universităţile din Serbia timp de un an, este acum susţinută de milioane de cetăţeni. Aceştia dau vina pe neglijenţa şi corupţia din timpul guvernării preşedintelui Aleksandar Vucic pentru tragedia de la Novi Sad.

Protestatarii solicită alegeri anticipate ca o modalitate de a permite o schimbare paşnică de guvern. Următoarele alegeri parlamentare regulate sunt programate abia la sfârşitul anului 2027.

Ciocniri s-au produs sâmbătă seara, după încheierea demonstraţiei, la aproximativ 1 kilometru de Piaţa Slavija, centrul mitingului.

Bărbaţi mascaţi au lansat artificii în direcţia poliţiei. Ministrul de interne, Ivica Dacic, a declarat că 23 de persoane au fost arestate şi un număr nespecificat de ofiţeri de poliţie au fost răniţi.

Vucic i-a acuzat pe manifestanţi pe Instagram că şi-au demonstrat încă o dată natura violentă. Violenţe similare la protestele de masă anterioare s-a dovedit ulterior că au fost comise de provocatori infiltraţi, remarcă dpa.

Guvernul a oprit din nou traficul feroviar în Serbia înainte de miting. Căile Ferate Sârbe nu au oferit nicio explicaţie oficială, dar măsura a părut să aibă ca scop îngreunarea participării la miting a oponenţilor guvernului care nu sunt din Belgrad.