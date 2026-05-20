Angajații din Finanțe protestează, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Sindicaliștii anunță manifestații până în iulie

Sindicatul Naţional Finanţe Publice - SindFISC are în jur de 6.000 de membri şi reprezintă angajaţi din Ministerul Finanţelor şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia, printre care: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, structurile Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală; Direcţiile Generale Regionale ale Finanţelor Publice; Autoritatea Vamală Română; Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc; Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate.

Sediul Autorităţii Vamale Române din Bucureşti va fi pichetat pe 23 iunie, iar prima serie a protestelor se va încheia cu pichetarea sediului ANAF şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din Bucureşti, pe 15 iulie.

Sindicaliştii din SindFISC, sindicatul angajaților din Ministerul Finanțelor, ANAF și alte instituții subordonate, vor picheta, după programul de lucru, sediul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din Bucureşti. Acţiunile de protest vor continua, timp de două luni, la Direcţiile Generale Regionale ale Finanţelor Publice, pe 25 mai - Ploieşti, 2 iunie - Suceava, Iaşi - 4 iunie etc.

Sindicaliștii, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării

În contextul elaborării noii legi a salarizării unitare, sindicatul solicită o poziţionare corectă şi echitabilă în ierarhia profesiilor din sistemul public, în concordanţă cu standardele profesionale, responsabilităţile şi constrângerile specifice activităţii desfăşurate.

Principalele revendicări ale SindFISC vizează introducerea unei grile salariale distincte în noua lege a salarizării, precum și o poziționare corectă în acord cu standardele impuse finanțiștilor. Sindicatul solicită și legiferarea unui statut profesional, recunoașterea specificului activității prin compensarea salarială a interdicțiilor, incompatibilităților, riscurilor profesionale și complexității muncii, dar și încurajarea performanței și a aportului personal și instituțional. Totodată, sunt cerute finanțarea corectă a activității profesionale și condiții de muncă decente.

Guvernul a elaborat prima variantă a noului proiect de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu scopul de a corecta dezechilibrele acumulate în ultimii ani și de a introduce reguli mai clare și mai sustenabile în sistem.

Inițiativa vine în contextul angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență și vizează, în principal, creșterea echității salariale, transparenței și orientarea sistemului către performanță. Autoritățile subliniază că actuala lege, în vigoare din 2017, a generat în timp discrepanțe semnificative între diferite categorii de angajați din sectorul public.

Potrivit documentului consultat de ȘtirileProTV.ro, care a fost transmis inițial partenerilor sociali înainte de a fi supus dezbaterii publice, proiectul de lege urmează să intre oficial în consultare publică săptămâna viitoare. De asemenea, există posibilitatea ca până să fie pus în dezbatere publică, proiectul să mai sufere modificări.

Un element central al reformei îl reprezintă limitarea raportului dintre cel mai mic și cel mai mare salariu din sistem la 1:8, comparativ cu 1:12 în prezent. Măsura este menită să reducă diferențele salariale și să asigure o distribuție mai echilibrată a veniturilor.

Proiectul introduce, de asemenea, o regulă strictă: toate drepturile salariale vor putea fi acordate exclusiv prin această lege. Orice beneficii stabilite prin alte acte normative vor fi considerate nule. În același timp, sunt menținute excepțiile pentru instituții precum Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară sau ANRE.

Tot ca element de noutate față de legislația actuală, noua lege propune o ierarhizare clară a funcțiilor pe grade salariale, stabilite pe baza unei metodologii unitare. Salariile vor fi calculate prin înmulțirea unor coeficienți cu o valoare de referință, stabilită anual prin legea bugetului de stat. La intrarea în vigoare, această valoare este estimată la 4.325 lei.