Ei reclamă lipsa de transparenţă şi dialog social în adoptarea unor măsuri care vizează reducerea personalului din teritoriu, blocarea promovărilor şi menţinerea unor salarii mici pentru cei care muncesc efectiv pe teren.

Nemulțumirile sindicaliștilor

”Colegii din Sindicatul Mureşul din Apele Române - SMAR, lucrători din Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) au decis să picheteze sediile administraţiilor bazinale şi ale sistemelor de gospodărire a apelor din întreaga ţară nu din dorinţa de conflict, ci din nevoia de a fi auziţi. În spatele acestor acţiuni stă o realitate îngrijorătoare: o ruptură profundă între conducerea centrală şi oamenii care duc, zi de zi, greul în teren”, au transmis, luni, pe pagina de Facebook, reprezentanţii Sindicatului Mureşul din Apele Române

Potrivit acestora, deşi la nivel declarativ se vorbeşte despre ”reformă” şi ”eficientizare”, măsurile propuse şi deja aplicate indică, în fapt, o direcţie periculoasă: ”aceea a slăbirii unui sistem esenţial pentru siguranţa cetăţenilor”.

”Vorbim despre un domeniu vital, cel al apărării împotriva inundaţiilor şi al gestionării resurselor de apă, unde fiecare decizie greşită poate avea consecinţe dramatice. Protestul nostru este generat de blocajul creat în procesul de negociere a Contractului Colectiv de Muncă. După eşecul negocierilor din toamna anului 2025, când documentul nu a putut fi înregistrat la Ministerul Muncii din cauza nerespectării prevederilor legale, conducerea ANAR a ales să continue în aceeaşi manieră: lipsă de transparenţă, refuzul de a comunica informaţii complete şi la timp, ignorarea dialogului social. Aceste practici au dus inevitabil la declanşarea conflictului de muncă”, transmit sindicaliştii.

Aceştia afirmă că, ”în contextul obligaţiilor legale privind reducerea cheltuielilor în instituţiile publice, există prevederi clare — inclusiv în OUG nr. 7/2026 — care interzic adoptarea unor măsuri fără consultarea organizaţiilor sindicale”.

”Cu toate acestea, ANAR a implementat deja decizii fără respectarea acestor obligaţii, afectând direct salariaţii din teritoriu. În timp ce la nivel central numărul angajaţilor a crescut semnificativ în ultimii ani, iar aceştia beneficiază inclusiv de sporuri pentru proiecte europene, soluţiile propuse vizează reducerea personalului din teritoriu, blocarea promovărilor şi menţinerea unor salarii mici pentru cei care muncesc efectiv pe teren. Cu alte cuvinte, sunt afectaţi tocmai cei care intervin în situaţii de urgenţă, care lucrează în condiţii dificile şi care asigură funcţionarea reală a sistemului”, reclamă organizaţia sindicală.

Potrivit acesteia, în acelaşi timp, în contextul dezbaterii privind legea salarizării unitare, domeniul nostru riscă să fie încadrat într-o anexă care ar duce la scăderea veniturilor.

”În loc să apere interesele acestui sector strategic, conducerea pare mai preocupată de reorganizări interne, de proceduri de angajare pentru funcţii de conducere şi de evaluări administrative. Nu putem ignora nici rolul Ministerul Mediului - România care ar trebui să fie garantul echilibrului şi al bunei funcţionări a acestui domeniu. Din păcate, constatăm că ministrul Mediului pare să acţioneze în conivenţă cu conducerea ANAR, urmând o agendă proprie care nu reflectă interesele reale ale salariaţilor din teritoriu. În loc să susţină oamenii care asigură, în mod concret, protecţia împotriva inundaţiilor şi gestionarea resurselor de apă, prioritare par a fi imaginea publică şi mesajele fără substanţă din spaţiul media”, se mai arată în mesajul sindicaliştilor.

Miting în București pe 14 mai

Aceştia susţin că gospodărirea apelor nu trebuie să devină un instrument politic: ”Este un domeniu care ar trebui să fie deasupra disputelor şi intereselor de moment, o prioritate naţională indiferent de apartenenţa politică a celor aflaţi temporar în funcţii de conducere. Orice abatere de la acest principiu pune în pericol nu doar drepturile salariaţilor, ci şi siguranţa comunităţilor”.

”Nu putem accepta ca un domeniu atât de important — cel care protejează comunităţi întregi de inundaţii şi dezastre — să fie tratat cu superficialitate. În spatele acestor proteste sunt oameni care ştiu ce înseamnă să lupţi cu viiturile, să lucrezi noaptea în situaţii de criză, să îţi asumi responsabilitatea pentru siguranţa altora. Pichetele organizate în aceste zile sunt un semnal de alarmă. În lipsa unui răspuns real din partea autorităţilor, acţiunile de protest vor continua”, anunţă sindicaliştii.

Aceştia precizează că următorul pas este organizarea unui marş de protest la sediul ANAR şi la Ministerul Mediului, programat pentru data de 14 mai.

”De asemenea, dacă situaţia nu se deblochează şi dialogul social rămâne blocat, nu este exclusă nici declanşarea unor forme mai dure de protest, inclusiv încetarea activităţii. Cerem respect, transparenţă şi decizii care să întărească, nu să slăbească sistemul. Pentru că, în final, nu este vorba doar despre drepturile angajaţilor, ci despre siguranţa fiecăruia dintre noi”, au mai transmis sindicaliştii.