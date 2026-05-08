Vasul ar urma să ajungă în Insulele Canare, duminică, întâmpinat de protestele localnicilor. Agenția de sănătate a ONU insistă că acest focar nu reprezintă începutul unei pandemii precum COVID-ul de acum 6 ani, deoarece, explică specialiștii, această tulpină de hantavirus se transmite prin „contact apropiat, intim”.

Poliția a fost desfășurată în jurul parlamentului regional din Tenerife, unde a avut loc un protest împotriva primirii navei de croazieră Hondius, care ar urma să sosească în Insulele Canare în weekend. „Vrem locuri de muncă, nu boală", au scandat protestatarii.

Bărbat: „Chiar nu înțeleg de ce li se permite să vină aici, dar sunt și ei oameni, așa că au nevoie de tratament și de cineva care să aibă grijă de ei”.

Femeie: „Sunt puțin speriată. Puțin, da”.

Sadiya Chowdhury, corespondentă Sky News: „Există, de asemenea, multă opoziție din partea lucrătorilor portuari de aici. Ei și-au exprimat furia față de ceea ce consideră a fi o lipsă de informații privind transferul și amenință să blocheze intrarea navei.”

Șefa serviciilor de urgență din Spania a încercat să calmeze temerile legate de riscul pe care nava îl reprezintă pentru insulă, în contextul focarului de Hantavirus.

„Ei vor sosi într-o zonă complet izolată, securizată și împrejmuită”, a declarat Virginia Barcones.

Fernando Clavijo, președintele regional al Insulelor Canare: „Nava nu va acosta, ci doar va ancora. Considerăm că aceasta este o veste foarte bună, deoarece reduce potențialele surse de infecție și riscurile, iar evacuarea pasagerilor va fi realizată cu ajutorul unei ambarcațiuni de transfer sau al unei nave-mamă care se poate deplasa, îi poate prelua și transporta către aeroport”.

La bordul navei, o echipă de medici monitorizează starea de sănătate a pasagerilor și membrilor echipajului. Autoritățile spun că toți cei care se află pe navă nu prezintă simptome.

Dr. Stephen Kornfeld, medic aflat la bordul navei de croazieră: „Există o echipă excelentă la bord care analizează cu atenție fiecare aspect al acestei infecții, modul în care se răspândește și ce înseamnă pentru pasagerii rămași, atât pentru sănătatea lor, cât și pentru posibilitatea de a transmite boala mai departe. Așa că mă simt destul de încrezător că majoritatea oamenilor vor putea coborî de pe navă relativ curând și, sper, voi putea coborî și eu în curând”.

Pe de altă parte, un al treilea britanic, dintre pasagerii care au debarcat de pe nava Hondius în prima parte a voiajului, este suspect de infectare cu Hantavirus.

Spania a raportat un caz suspect de infectare, la Alicante.

În schimb, stewardesa olandeză, care fusese la bordul unui zbor cu o femeie infectată, ce a murit ulterior, a fost testată negativ pentru virus.

OMS transmite mesaje liniștitoare.

Christian Lindmeier, purtător de cuvânt al Organizației Mondiale a Sănătății: „Aparent, virusul nu este atât de contagios încât să se transmită ușor de la o persoană la alta. Riscul pentru populație, în general, este scăzut. Acesta este și rămâne unul dintre cele mai importante mesaje. Așa cum am spus de mai multe ori acum, acesta nu este COVID”.

Dr. Chantal Rovers, epidemiolog: „Nu este un virus care se transmite ușor la foarte mulți oameni. Așa că cred că este extrem de puțin probabil ca situația să devină o pandemie”.